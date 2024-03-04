Над городами Эстонии будет кружить вертолет, оснащенный специальной камерой

«Фотосъемка осуществляется тепловизионной камерой Flir с использованием новейшей технологии обнаружения, а результаты анализируются с помощью искусственного интеллекта. Тепловидение дает дополнительный обзор текущего состояния теплопроводов и является исходной информацией для технического обслуживания и планирования инвестиций в сеть централизованного теплоснабжения», — пояснила сетевой управляющий Utilitas Элис Фелс.

Тепловизионное обследование в Таллинне поделены на два вечера, полеты в небольших городах будут вестись в течение одного вечера. Даты съемок тепловизионной камерой могут время от времени меняться, так как осуществленние рейсов зависит от погодных условий и авиадвижения.

Фотосъемка не может проходить при солнечном свете, поэтому полеты предстоят после захода солнца, с 8 до 23 часов. Чтобы сфотографировать всю тепловую сеть города, вертолет пролетит над одним пунктом примерно трижды, то есть звук вертолета будет слышен в одном пункте около 15 минут. Полеты проходят на высоте 300-400 метров. Utilitas приносит извинения за неудобства, вызванные ночными полетами вертолетов.

Utilitas делает тепловые снимки сетей централизованного теплоснабжения в сотрудничестве с финскими компаниями GridJet Oy и Advian Oy, имеющими опыт выполнения подобных работ как в Финляндии, так и в Эстонии. Предыдущее тепловизионное обследование сетей централизованного теплоснабжения Utilitas проводилось в 2022 году.