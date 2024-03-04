В понедельник правление партии «Ээсти 200» единогласно утвердило Игоря Таро новым исполнительным руководителем организации. Также он будет исполнять обязанности генерального секретаря партии.
«Ээсти 200» обзавелась новым генсекретарем
«Игорь является одним из основателей партии, имеет опыт построения организации и является сбалансированным лидером, который сегодня нужен «Ээсти 200». Его сильные стороны - это многолетняя работа в журналистике и большой опыт работы в местном самоуправлении, который необходим для ясности миссии партийной организации и построения партийной сети», - сказал председатель партии «Ээсти 200» Маргус Цахкна.
По словам самого Игоря Таро, его главная задача - сплотить партийную команду. «У нас около тысячи членов-энтузиастов. Они ждут возможности участия и хотят внести свой вклад в реализацию главной цели «Ээсти 200» - внести изменения в эстонскую политику. В то же самое время у «Ээсти 200» есть работоспособная команда. В ближайшем будущем мы сможем показать это как на выборах в Европарламент, так и на выборах в местные органы власти».
«На выборах в местные самоуправления мы можем добиться даже лучшего результата, чем в прошлый раз, а также можем добиться изменений в некоторых муниципалитетах, поскольку ожидания этого очень велики, от Таллинна до Пылва, от Нарвы до Пярну», - добавил Таро.
Игорь Таро является членом Рийгикогу с марта 2023 года. Он возглавляет парламентскую комиссию по окружающей среде. Он работал журналистом, был предпринимателем в области маркетинга, а также занимал пост старейшины Пылваского уезда.