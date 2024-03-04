«Ээсти 200» обзавелась новым генсекретарем

«Игорь является одним из основателей партии, имеет опыт построения организации и является сбалансированным лидером, который сегодня нужен «Ээсти 200». Его сильные стороны - это многолетняя работа в журналистике и большой опыт работы в местном самоуправлении, который необходим для ясности миссии партийной организации и построения партийной сети», - сказал председатель партии «Ээсти 200» Маргус Цахкна.

По словам самого Игоря Таро, его главная задача - сплотить партийную команду. «У нас около тысячи членов-энтузиастов. Они ждут возможности участия и хотят внести свой вклад в реализацию главной цели «Ээсти 200» - внести изменения в эстонскую политику. В то же самое время у «Ээсти 200» есть работоспособная команда. В ближайшем будущем мы сможем показать это как на выборах в Европарламент, так и на выборах в местные органы власти».

«На выборах в местные самоуправления мы можем добиться даже лучшего результата, чем в прошлый раз, а также можем добиться изменений в некоторых муниципалитетах, поскольку ожидания этого очень велики, от Таллинна до Пылва, от Нарвы до Пярну», - добавил Таро.

Игорь Таро является членом Рийгикогу с марта 2023 года. Он возглавляет парламентскую комиссию по окружающей среде. Он работал журналистом, был предпринимателем в области маркетинга, а также занимал пост старейшины Пылваского уезда.