Никки Хейли победила Трампа на праймериз в Вашингтоне

За Хейли в столичном округе проголосовали почти 63% республиканцев, за Трампа - 33%.

Хейли получит голоса всех 19 выборщиков от округа Колумбия, и у нее станет 43 выборщика. У Трампа их 247, а всего в ходе праймериз и кокусов республиканцы выбирают 2429 делегатов на съезд партии, который в июле официально объявит кандидата в президенты.

Предвыборный штаб Трампа заявил, что не удивлен победой Хейли в «болоте», как экс-президент и его последователи называют Вашингтон.

«Никки решительно отвергнута по всей Америке, но лоббисты и инсайдеры округа Колумбия, который хотят сохранить провальный статус кво, только что провозгласили ее Королевой Болота», - говорится в заявлении штаба Трампа.

Пресс-секретарь Никки Хейли Оливия Перес-Кубас сказала: «Неудивительно, что республиканцы, которые ближе всего видят неполадки в Вашингтоне, отвергают Дональда Трампа и хаос, который он несет».

Дональд Трамп уверенно выиграл все предыдущие праймериз и кокусы, в том числе в родном штате Никки Хейли, Южной Каролине, а в этот вторник надеется фактически гарантировать себе выдвижение кандидатом в президенты.

5 марта, в «супервторник», праймериз и кокусы обеих ведущих партий пройдут сразу в 15 штатах и на одной заморской территории. У республиканцев решится судьба голосов сразу 874 выборщиков. Штаб Трампа предсказывает, что он получит как минимум 773 из них.

«Аналитики считают, что Никки Хейли продолжает борьбу в основном в расчете на то, что Трампа заставят сойти его проблемы с законом или другие обстоятельства, например, плохое здоровье», - замечает агентство AFP.