Нефтяной картель намерен сделать топливо дороже

По данным AP, несколько членов ОПЕК+ объявили о дополнительных сокращениях производства нефти. Указанные сокращения в основном касаются второго квартала текущего года. После этого планы будут пересмотрены. Таким образом, объем нефти, находящийся в обороте на рынке, будет сокращен, и в условиях искусственно созданного дефицита цена на нефть должна подняться.

Планы дополнительных сокращений означают, что объем производства членов ОПЕК+ будет сокращен примерно на 2,2 миллиона баррелей в день. Наибольшее сокращение предпринимает Саудовская Аравия на один миллион баррелей в день, что означает, что к концу июня добыча нефти в Саудовской Аравии должна составить девять миллионов баррелей в день.