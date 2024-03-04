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Нефтяной картель намерен сделать топливо дороже

Лийна Лакс
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Заправка. Иллюстративное фото.
Заправка. Иллюстративное фото. Фото: Tairo Lutter

В воскресенье стало известно, что несколько членов нефтяного картеля ОПЕК+ начнут сокращать добычу нефти в больших объемах, чтобы поддерживать высокие цены на нефть.

По данным AP, несколько членов ОПЕК+ объявили о дополнительных сокращениях производства нефти. Указанные сокращения в основном касаются второго квартала текущего года. После этого планы будут пересмотрены. Таким образом, объем нефти, находящийся в обороте на рынке, будет сокращен, и в условиях искусственно созданного дефицита цена на нефть должна подняться.

Планы дополнительных сокращений означают, что объем производства членов ОПЕК+ будет сокращен примерно на 2,2 миллиона баррелей в день. Наибольшее сокращение предпринимает Саудовская Аравия на один миллион баррелей в день, что означает, что к концу июня добыча нефти в Саудовской Аравии должна составить девять миллионов баррелей в день.

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