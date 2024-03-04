Суклес о размытии логотипов спонсоров в рекламе ERR: это просчет руководства

По мнению генерального секретаря Эстонского олимпийского комитета Сийма Суклеса, это намекает на ошибку руководства ERR, по оценке крупнейшего владельца Alexela Хейти Хяэле, мелочно, что спортсмен должен стыдиться своих спонсоров.

«На самом деле первая мысль приходит даже не о спонсорстве, а о руководстве. Если в разных программах ERR по-разному относятся к показу логотипов спонсоров, то это ошибка руководства. У общественно-правового вещания должна иметься единая позиция относительно того, как и каким образом следует демонстрировать эти логотипы.

Кристьян Ильвес 21 февраля на передаче ETV. Фото: jupiter.err.ee

Если конкретнее взглянуть на случай, то на самом деле, становится грустно. У нас есть частные спонсоры, которые верят в спортсмена и инвестируют в него, но как мы знаем, стопроцентный успех в спорте не гарантирован. Таким образом, можно было бы уделить немного внимания тем, кто поверил в наших спортсменов. По-моему, с размытием логотипов был перебор, все эти логотипы можно было показать», - пояснил Суклес в программе Spordipühapäev («Спортивное воскресенье») на Vikerraadio.

Среди спонсоров Ильвеса также и Alexela, основной владелец которой Хейти Хяэль считает, что такое поведение не способствует поддержке спорта.

«Очевидно, что в Эстонии государственного финансирования спорта недостаточно. Те спортсмены, которые где-то достигли высот, примерно две трети своего бюджета покрывают за счет личных спонсоров.

И государство само создает ситуацию, когда ты должен стыдиться тех, кто помог тебе стать тем, кто ты есть. Тем самым государство не способствует поддержке спорта или культуры. Такой подход – мелочный», - сказал Хяэль.

Хейти Хяэль. Фото: Sander Ilvest