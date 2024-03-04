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ФОТОНОВОСТЬ ⟩ Свежий спутниковый снимок показал, где в Эстонии еще есть снег

rus.postimees.ee
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Космический снимок подтверждает, что в Эстонии успел растаять далеко не весь снег.
Космический снимок подтверждает, что в Эстонии успел растаять далеко не весь снег. Фото: Страница Keskkonnaagentuur в Facebook.

Агентство окружающей среды опубликовало на своей странице в социальной сети Facebook сделанную 3 марта из космоса фотографию, на которой можно увидеть, в каких регионах Эстонии еще можно увидеть нерастаявший снег.

Отмечается, что изображение было получено в солнечный день.

Согласно прогнозам Агентства окружающей среды, на исчезновение снега в ближайшие дни надеяться не приходится, поскольку несмотря на то, что дневная температура воздуха будет на этой неделе подниматься немного выше нуля, предстоящие ночи ожидаются морозными.

В ночь на вторник температура воздуха составит 1-5 градусов мороза, в ночь на среду - от 2 до 8 градусов ниже нуля, в ночь на четверг - от 1 до 7 градусов мороза.

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