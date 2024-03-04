ФОТОНОВОСТЬ ⟩ Свежий спутниковый снимок показал, где в Эстонии еще есть снег

Отмечается, что изображение было получено в солнечный день.

Согласно прогнозам Агентства окружающей среды, на исчезновение снега в ближайшие дни надеяться не приходится, поскольку несмотря на то, что дневная температура воздуха будет на этой неделе подниматься немного выше нуля, предстоящие ночи ожидаются морозными.

В ночь на вторник температура воздуха составит 1-5 градусов мороза, в ночь на среду - от 2 до 8 градусов ниже нуля, в ночь на четверг - от 1 до 7 градусов мороза.