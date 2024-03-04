В Рийгикогу передадут предложение провести референдум об обязательном религиозном обучении

Петиция, собравшая более тысячи подписей в поддержку, призывает ввести уроки религиоведения в школах, ссылаясь на право вероисповедания, которое является одним из конституционных прав граждан Эстонской Республики.

По мнению подписавших петицию, настало время для введения религиозного образования или хотя бы одного предмета, который бы давал начальный курс по религиоведению.