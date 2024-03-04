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НЕ ПУГАЙТЕСЬ ⟩ Учения Сил обороны пройдут в окрестностях таллиннской школы

rus.postimees.ee
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Учения. Иллюстративное фото.
Учения. Иллюстративное фото. Фото: Kaitseväe peastaap

С 4 по 15 марта Силы обороны проведут учения в окрестностях Таллиннской основной школы Хийу, в которых примут участие военнослужащие Сил обороны Эстонии и солдаты союзных войск.

4 марта подразделения Сил обороны начнут контролировать территорию, ограничив доступ на территорию школы. В районе Таллинской основной школы Хийу и ее окрестностях можно будет увидеть вооруженных военнослужащих Сил обороны.

В ходе учений не планируется использование холостых патронов или имитационных средств, однако следует быть внимательными из-за возможного увеличения количества транспортных средств в районе.

Силы обороны просят местных жителей проявить понимание и внимательность во время учений.

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