С 4 по 15 марта Силы обороны проведут учения в окрестностях Таллиннской основной школы Хийу, в которых примут участие военнослужащие Сил обороны Эстонии и солдаты союзных войск.
НЕ ПУГАЙТЕСЬ ⟩ Учения Сил обороны пройдут в окрестностях таллиннской школы
4 марта подразделения Сил обороны начнут контролировать территорию, ограничив доступ на территорию школы. В районе Таллинской основной школы Хийу и ее окрестностях можно будет увидеть вооруженных военнослужащих Сил обороны.
В ходе учений не планируется использование холостых патронов или имитационных средств, однако следует быть внимательными из-за возможного увеличения количества транспортных средств в районе.
Силы обороны просят местных жителей проявить понимание и внимательность во время учений.