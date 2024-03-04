Пн, 4.03.2024
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
EST
ENG

Фото ⟩ Встреча человека и лося на дороге закончилась печально

rus.postimees.ee
Copy
Передняя часть машины серьезно пострадала при столкновении.
Передняя часть машины серьезно пострадала при столкновении. Фото: Lõuna päästekeskus

Если бы не было каско, владельцу автомобиля, столкнувшегося с лосем в деревне Мааритса в волости Канепи, вероятно, грозил бы огромный счет за ремонт, поскольку повреждения автомобиля были значительными.

Сообщение о ДТП с участием автомобиля и лося в Центр тревоги поступило 1 марта в 18:18.

К моменту прибытия спасателей пострадавший лось уже покинул дорогу и направился в сторону леса. Им далее занимались приглашенные на место охотники.

Находившийся в машине человек серьезных травм не получил, ему была на месте оказана первая помощь.

Пострадавший лось. 
Пострадавший лось. Фото: Lõuna päästekeskus
Комментарии
Copy

Ключевые слова

Наверх