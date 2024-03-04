ВИЦЕ-МЭР ТАЛЛИННА ⟩ Показ российских соревнований в таллиннских спортбарах аморален и недопустим

За последние несколько недель нам приходилось читать новости об эстонских хоккеистах, которые собираются выступать в России. В конце лета все наше общество обсуждало тему поддержания деловых отношений с восточным соседом. Многолетний руководитель Hortus Musicus был вынужден покинуть свой пост после выступления в России. Сейчас же мы слышим, что в одном из баров в Таллинне публично устраивают трансляции российских спортивных мероприятий.

Каждая такая новость заставляет съеживаться. Неужели масштабы и значение войны, продолжавшейся более двух лет, не дошли до всего нашего общества?

В некоторых случаях в качестве оправдания людьми высказывается то, что та или иная сфера деятельности для них не является политической. Однако надо понимать, что для нашего восточного соседа все сознательно стало очень политическим. Для России спорт является средством мягкой силы. При каждой возможности Россия пытается узаконить свое положение на международной арене посредством культуры и спорта. В противном случае российяне не боролись бы так последовательно за возможность участвовать в международных спортивных соревнованиях.

Культурные и спортивные мероприятия нормализуют участие России в международном сообществе. Той же цели служат и каналы, которые транслируют пропаганду государства-агрессора. Помимо войны против независимости Украины, Россия ведет информационную войну против всего западного общества.

Точно так же, как мы не одобряем участие эстонских хоккеистов в соревнованиях в России или несанкционированные деловые отношения с РФ, ни один бар в Эстонии не должен позволять себе быть каналом российской «мягкой силы». Аргумент о том, что спорт не является политической вещью, неприменим. Под личиной спорта пропаганда незаметно проникает в инфопространство.

Департамент защиты прав потребителей и технического надзора должен выяснить, законна ли такая трансляция передач. В комментарии для «Актуальной камеры» вчера это не было окончательно разъяснено. Однако, независимо от результата, на всех уровнях необходимо четко заявить, что в сегодняшней ситуации такие трансляции неэтичны и аморальны.

Надеюсь, и сами владельцы баров наконец-то поймут, что если мы разорвали все спортивные и культурные связи с Россией, то и показывать «неполитические» российские спортивные передачи тоже неприемлемо. К счастью, в мире достаточно спортивных мероприятий высокого уровня, чтобы спортивные болельщики могли с чистой совестью наслаждаться любимыми видами спорта.