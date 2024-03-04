Знаменитый российский теннисист обматерил арбитра и был дисквалифицирован

Матч дался российскому теннисисту, выступающему в нейтральном статусе нелегко. Отмечается, что Рублева раздражали зрители на трибунах, которые его отвлекали во время подачи.

После второго сета, который выиграл Бублик, ситуация накалилась. В третьем сете Рублев не согласился с решением линейного арбитра, подбежал к нему и по-русски назвал «дебилом», добавив нецензурные слова. Затем теннисист отправился к скамейке для отдыха.

Линейный арбитр по-русски не говорил, но слова Рублева услышал другой судья, понимающий русский язык. Расслышав подобные выражения, он обратился к главному арбитру и супервайзеру.

Встреча Рублева с Александром Бубликом была прервана при счете 6:7 (4:7), 7:6 (7:5), 6:5 в пользу Бублика. Рублев был дисквалифицирован, кроме того, согласно правилам, он должен будет выплатить штраф в размере 40 000 евро. Также игрок потеряет призовые и заработанные за турнир очки, поэтому покинет топ-5 мирового рейтинга.

Однако сегодня был опубликован обновленный рейтинг ATP, в котором Рублев по-прежнему занимает пятое место.