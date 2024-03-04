НАТО начинает масштабные военные учения на суше, на море и в воздухе

В учениях Nordic Response 2024 под руководством Норвегии примут участие более 4000 финских солдат. По данным ВС Финляндии, это крупнейшее участие военных страны в зарубежных учениях.

«Финляндия как член НАТО впервые участвует в учениях по совместной обороне территорий альянса», - говорится в заявлении финских Вооруженных сил.

Nordic Response является частью более крупной серии учений НАТО Steadfast Defender 24. В свою очередь Steadfast Defender 24 - крупнейшие учения альянса за несколько десятилетий. Цель Nordic Response - отработать способность альянса направлять подразделения для действий в арктических условиях.

Обучение проходят 2500 солдат сухопутных войск Финляндии, из них около тысячи - резервисты. Помимо финских военнослужащих, на территории Финляндии действуют около 3000 шведов, 450 французов и около 50 британцев.

В учениях Nordic Response также принимают участие 12 истребителей Hornet, которые в качестве баз будут использовать Оулунсало в Финляндии и Аннёйа в Норвегии. В норвежских водах курсирует более 50 подводных, десантных и военных кораблей, а также авианосец.

Новый президент Финляндии Александр Стубб ознакомится с учениями в Северной Норвегии вместе с премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стёре.

В учениях, которые продлятся до 15 марта, примут участие Бельгия, Великобритания, Канада, Дания, Финляндия, Франция, Германия, Италия, Нидерланды, Норвегия, Испания, Швеция и США.