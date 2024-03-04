Фонд Teeme Ära: жители Эстонии платят 20 миллионов евро в год в виде штрафов за отходы

Из-за слабых законов Эстония ежегодно выплачивает ЕС более 20 миллионов евро за пластиковые отходы, но этого можно было бы избежать, поскольку возможности предприятий по замене одноразовой упаковки на многоразовую в последнее время резко возросли, как показывает свежий анализ Teeme Ära.

«Эстония прогнозировала, что изначально мы заплатим порядка десяти миллионов евро, сумма которой должна была постепенно уменьшаться в соответствии с достижением целей Зеленого соглашения. На деле наш пластиковый штраф увеличился до более чем 20 миллионов в год, и если мы ничего не предпримем, то сумма будет расти из года в год. Мы все еще сжигаем пластиковый мусор, за что и платим все больше денег налогоплательщиков в виде штрафов. Для сравнения можно привести пример, что недавняя забастовка учителей была вызвана дефицитом менее десяти миллионов евро», - сказала эксперт Teeme Ära Кади Кенк.

По ее словам, цифры показывают, что подход Эстонии к уменьшению количества пластикового мусора не принес желаемых результатов.

«Пластиковые отходы загрязняют природу, отравляют пищу и воду, а покупка сырья для пластика в конечном итоге поддерживает Россию и другие диктатуры. Именно поэтому страны Евросоюза договорились быстро сократить производство и отходы пластика. Как именно достичь этой цели, решает каждая страна самостоятельно. До сих пор Эстония выбирала либеральный путь и надеялась на совесть крупных компаний, но, к сожалению, так наш объем пластикового мусора только увеличился», - отметила Кенк.

Эксперт объяснила, что в качестве общей, так сказать, мотивационной схемы в Европейском союзе с 2021 года договорились, что в зависимости от неспособности сократить количество пластикового мусора каждая страна вносит в бюджет союза соответствующую долю взносов, которая по сути является справедливым штрафом за несоблюдение договоренностей.