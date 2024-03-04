В ночь на воскресенье при пожаре погибла пожилая женщина

В 3:11 в ночь на воскресенье в Центр тревоги поступило сообщение, что сработал дымовой датчик в доме на улице Ныльва в волости Ярваканди, на лестничной клетке запах ощущается дыма, а выходящие на улицу окнах квартиры на первом этаже задымлены. По словам звонившего, в квартире проживала пожилая женщина.

Прибывшие спасатели обнаружили на сгоревшей кровати в задымленной квартире тело 88-летней женщины. Пожар чудом затух сам, но женщина не смог позвать на помощь и спастись. Трагически закончившийся пожар, вероятно, начался из-за использования открытого огня.

Всего в этом году в пожарах в стране погибли 15 человек, почти половина из них - в результате курения. В прошлом году за первые два месяца в результате пожаров погибли шесть человек.