Эстония нырнула глубоко в технологии: принесло ли это прибыль?

В 2023 году самые большие обороты среди эстонских компаний, специализирующихся в глубоких технологиях были у совершенно не конкурирующих между собой фирм. Да, по деньгам они идут «ноздря в ноздрю», однако окучивают абсолютно разные поляны на мировом рынке high tech. Кое-какие блага, конечно, остаются и в родной стране.