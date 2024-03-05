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Эстония нырнула глубоко в технологии: принесло ли это прибыль?

Наталия Гребнева
, журналист
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Эстонские стартапы ставят на глубокие технологии.
Эстонские стартапы ставят на глубокие технологии. Фото: www.freepik.com

Эстонские компании глубоких технологий продемонстрировали рекордный рост в 2023 году. Роботизированные посылочные автоматы, онлайн контроль контрабанды, «начинка» для электронных велосипедов и известные всему Таллинну милые роботы-доставщики еды: такие штрихи к монументальному полотну мирового технического прогресса добавила Эстония.

В 2023 году самые большие обороты среди эстонских компаний, специализирующихся в глубоких технологиях были у совершенно не конкурирующих между собой фирм. Да, по деньгам они идут «ноздря в ноздрю», однако окучивают абсолютно разные поляны на мировом рынке high tech. Кое-какие блага, конечно, остаются и в родной стране. 

Лидирует по размаху бизнеса компания Cleveron (30 миллионов евро). 

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