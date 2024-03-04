Эксперт: у людей и компаний нет уверенности в завтрашнем дне

«Таким образом, объем розничной торговли уже упал ниже долгосрочного тренда прошлого года. В текущих ценах, то есть вместе с ростом цен, выручка от продаж предприятий розничной торговли снижалась с марта прошлого года», - сказал Мертсина, отметив, что если в конце прошлого года снижение объемов продаж супермаркетов, на которые приходится наибольшая доля розничного сектора, ослабло, то в январе оно возобновилось и стало более значительным.

По словам Мертсина, чувство уверенности населения и розничных компаний в последние месяцы продолжает снижаться. Уверенность компаний розничной торговли особенно сильно упала в феврале.

«Люди все больше опасаются роста безработицы и ухудшения своего финансового положения. Вклады высоки, но их реальная стоимость с точки зрения влияния инфляции, или покупательная способность, в последние годы стремительно падает. Кроме того, 36 процентов, или более четырех миллиардов евро, домохозяйства переложили в срочные депозиты, которые вряд ли будут использованы в ближайшем будущем», - говорит Мертсина.

Последний раз доля срочных вкладов была так высока в конце 2014 года. Для сравнения, в начале прошлого года доля срочных вкладов составляла почти 16 процентов. Ситуация на рынке труда ухудшилась: в этом году уровень занятости немного снизится, но ожидается, что он останется высоким.

«Четверть эстонских домохозяйств страдает от высокого Euribor. Хотя снижение процентной ставки ЕЦБ будет несколько отложено, а падение 6-месячного Euribor в этом году также замедлилось, процентные ставки в этом году все же снизятся, и вместе с замедлением роста цен постепенно облегчат расходы домохозяйств. Объемы розничной торговли продолжают падать, но основной спад пришелся на весну прошлого года. Однако, поскольку покупательская способность упала до уровня, наблюдавшегося несколько лет назад, потребуется некоторое время для восстановления до пика, наблюдавшегося до падения», - сказала Мертсина.

Он добавила, что розничная торговля – это лишь часть общего объема частного потребления. «В последнем квартале прошлого года объем частного потребления вернулся к умеренному росту, и статистика платежей по картам Swedbank также показывает, что снижение объема частного потребления отступает», - сказала Мерцина.