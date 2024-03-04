Фото ⟩ Предупреждения не останавливают: рыбак провалился под лед

В 8:10 звонивший в Центр тревоги сообщил, что рыбак провалился под лед у левого берега реки на Пайдеском шоссе в Пярну напротив завода Reiden.

На место выехали спасатели, полиция и скорая помощь. Спасатели и другие рыбаки вытащили человека из воды и его осмотрели сотрудники скорой помощи. В этом случае рыбак отделался испугом.

Фото: Erakogu

Руководитель по коммуникации Ляэнеского спасательного центра Марис Мооритс сообщила, что толщина льда на месте происшествия едва достигает пяти сантиметров, и рыбакам и всем остальным следует перестать ходить по речному льду.

В минувшую пятницу рыбак спас девочку, которая через реку шла из Таммисте в сторону Пайкузе и провалилась под лед.

В минувшие выходные, по словам Мооритс, спасатели несколько раз реагировали на опасные ситуации, связанные с тонким льдом. Вчера в 7:51 в Центр тревоги позвонил мужчина, которому требовалась помощь на льду примерно в ста метрах от порта Муналайу. Он провалился, но сумел самостоятельно выбраться на лед и находился в тепле в здании порта, пока машина скорой помощи проверяла его здоровье. Неизвестно, был ли он рыбаком или оказался на льду по какой-то другой причине.

В этом году в Пярнумаа не утонул ни один человек.