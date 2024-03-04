Все больше жителей Финляндии подрабатывают в свободное от основной работы время

Число жителей Финляндии, имеющих подработку помимо основной работы, растет. В прошлом году дополнительный заработок имели 136 000 финнов, что составляет более пяти процентов всех жителей трудоспособного возраста.

По данным Статистического центра, после пандемии коронавируса число подрабатывающих выросло на 27 000 человек. Ведущий исследователь Института экономических исследований Labore Мерия Кауханен сообщила, что рост связан с увеличением частичной занятости, использования онлайн-платформ и так называемого «легкого предпринимательства».

Возможности дополнительного заработка интересуют как людей с небольшими, так и с хорошими доходами. Стремление подработать может быть вызвано финансовой нуждой или желанием самореализации.

Многие подрабатывают в нескольких компаниях из-за необходимости. Больше всего к дополнительному заработку стремятся специалисты-эксперты, а также работники сферы торговли и услуг.