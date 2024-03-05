Во вторник, 5 марта, были представлены материалы очередного мониторинга интеграции эстонского общества. Авторы исследования пришли к выводу, что при оценке успешности интегрированности неэстонцев в эстонское общество недостаточно учета только формальных показателей (гражданства, уровня владения языком), самое главное - эмоциональная связь с Эстонией, доверие в отношениях с эстонцами, участие в жизни эстонского общества и в эстонском культурном пространстве, отношение к институтам и к политическому выбору эстонского государства.
МОНИТОРИНГ ИНТЕГРАЦИИ ⟩ Единой русскоязычной общины в Эстонии не существует, есть поляризованные группы русских (2)
Основываясь на таких критериях, как идентификация себя с Эстонией, участие в жизни эстонского общества, доверие к эстонскому государству, общение в эстоноязычной среде и отношение к оборонной политике Эстонии, авторы мониторинга выделили пять различных типов интегрированности неэстонских жителей в эстонское общество и распределили людей по пяти ингеграционным кластерам.
Пять групп
Три кластера (A,B,C) можно назвать положительными примерами интегрированности, а два (D, E) - негативными, охватывающими слабоинтегрированных или неинтегрированных людей.
A. Первая часть (18%) представителей других национальностей принадлежит к активным, экономически и социально успешным людям. Это кластер полной интегрированности, охватывающий полностью влившихся в эстонское общество людей, - лингвистически, экономически, политически, культурно. Эти люди имеют сильную эстонскую идентичность и волю защищать Эстонию.
B. Представителей второго типа позитивной интеграции можно назвать «местными патриотми». У них сильная эстонская идентичность, они доверяют эстонскому государству и занимают четкую проукраинскую позицию. Эти люди менее (в сравнении с первой группой) экономически и социально активны. Они составляют 23% неэстонской части населения Эстонии. У этих людей может быть разное гражданство и разный уровень владения эстонским языком.
C. Третий кластер можно назвать прагматиками, это молодое и экономически активное население, чья интегрированность диктуется прагматизмом. Они составляют 17% от неэстонской части населения. Этот кластер объединяет людей с умеренно выраженной эстонской идентичностью, в то же время эти люди хорошо адаптировались к эстонской жизни, они удовлетворены собственным положением, культурно активны и положительно относятся к эстонскому государству, но при этом мало участвуют в общественной жизни и довольно осторожны в политических вопросах.
D. Четвертый кластер - это тип частичной интегрированности. Отношение этих людей к эстонскому государству имеет негативный окрас, при этом эти люди имеют эстонское гражданство, владеют эстонским языком, имеют средний уровень политической активности, но не доверяют эстонскому государству, не считают его своим, не поддерживают помощь Украине. Этот кластер объединяет 15% неэстонского населения Эстонии.
E. Пятый кластер объединяет практически неинтегрированных или очень слабо интегрированных людей, это пассивный и отчужденный кластер. Этих людей отличает неудовлетворительное экономическое и социальное положение, а также негативное отношение к эстонскому государству. В этот кластер входит около 28% неэстонского населения Эстонии. Среди этих людей много лиц без гражданства или граждан России (cуммарное процентное количество распределенных по кластерам участников исследования в 101 процент объясняется тем, что при определении процентных показателей для каждого кластера использовались округленные величины - прим. ред.).
Анализ интеграционных кластеров показывает, что при оценке успешности интегрированности неэстонцев в эстонское общество недостаточно только формальных показателей (гражданство, уровень владения языком); самое главное - это эмоциональная связь с Эстонией, доверие в отношениях с эстонцами, участие в жизни эстонского общества и в эстонском культурном пространстве, а также отношение к институтам и к политическому выбору эстонского государства.
На основании кластерного анализа результатов мониторинга можно сказать, что неэстонское население не образует единого «русскоязычного сообщества», а делится на две поляризованные группы. Большая часть, почти 60% иноязычного населения Эстонии в положительном ключе связывает себя с Эстонией, эти люди полностью или в значительной степени интегрированы в общество, а также открыты к изменениям.
Большинство из них являются гражданами Эстонии, но также сюда входит и почти половина граждан России, постоянно проживающих в Эстонии (в основном - родившиеся здесь), а также граждане других стран и лица с неопределенным гражданством.
Остальные чуть более 40% в малой степени интегрированы в общество, они скорее негативно относятся к стране. Они недовольны эстонским государством и разочарованы им, при этом среди этой группы есть и немалое количество эстонских граждан. Это люди, которые чувствуют здесь себя чужими и во многом в своем сознании застряли в советском прошлом.
Среди эстонцев - похожая картина
Сравнительный кластерный анализ интеграционных настроений, проведенный впервые в рамках данного мониторинга, выявил схожую структуру кластеров среди эстонских и русскоязычных респондентов. Среди эстонцев наиболее распространен тип А, активный, открытый к сотрудничеству и толерантный к представителям других культур (к нему относится 32% эстоноязычных респондентов).
Иноязычному B-кластеру «местных патриотов» среди эстонских респондентов соотвествует консервативный кластерный тип С (21%), к которому можно также отнести тех самых «местных патриотов», выступающих за безопасное сообщество в своем самоуправлении и дружеские отношения с соседями других национальностей.
Иноязычному кластеру С, объединившему хорошо адаптированных прагматиков из неэстонцев, среди эстонских респондентов соотвествует тип B (16%), которых можно назвать «международными прагматиками», который мобильны в международном плане и привыкли к многоязычному общению.
Тип D у эстонцев (18), объединяющий настроенных на культурные конфликты и мало доверяющих государству людей, является своего рода эквивалентом конфликтного кластера D среди жителей других национальностей, также охватывающего людей, негативно относящихся к Эстонии.
Тип Е (13%) у эстонцев, к которому относятся люди с плохим социальным и финансовым положением, а также с плохим отношением к государству, аналогичен иноязычному «отчужденному» кластеру Е, но его доля среди эстонцев в два раза ниже, чем у кластера E среди иноязычного населения.
В общем, как среди жителей других национальностей наблюдается преобладание положительного типа интеграции, так и среди эстонцев наблюдается похожая картина: к позитивным кластерам A, B и C принадлежит 69% коренного населения.
Интеграция вступает в фазу саморегуляции
В целом на основании мониторинга 2023 года можно констатировать, что интеграция в эстонском обществе вступает в новую фазу - фазу саморегулирования. И среди эстонцев, и среди жителей других национальностей наблюдается определенное преобладание установок, благоприятствующих интеграции.
В будущем интеграцию больше не следует рассматривать как процесс, регулируемый «сверху» государством, объектом которого является «русскоязычное сообщество». Речь может идти скорее о культурном и социальном развитии, обновляющем эстонское общество, в котором представлены как эстонцы, так и также жители других национальностей. Государство сможет поддерживать такое развитие политическими средствами, учитывая важность интеграции для благополучия, экономического развития и безопасности общества и страны.