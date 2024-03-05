D. Четвертый кластер - это тип частичной интегрированности. Отношение этих людей к эстонскому государству имеет негативный окрас, при этом эти люди имеют эстонское гражданство, владеют эстонским языком, имеют средний уровень политической активности, но не доверяют эстонскому государству, не считают его своим, не поддерживают помощь Украине. Этот кластер объединяет 15% неэстонского населения Эстонии.

E. Пятый кластер объединяет практически неинтегрированных или очень слабо интегрированных людей, это пассивный и отчужденный кластер. Этих людей отличает неудовлетворительное экономическое и социальное положение, а также негативное отношение к эстонскому государству. В этот кластер входит около 28% неэстонского населения Эстонии. Среди этих людей много лиц без гражданства или граждан России (cуммарное процентное количество распределенных по кластерам участников исследования в 101 процент объясняется тем, что при определении процентных показателей для каждого кластера использовались округленные величины - прим. ред.).

Анализ интеграционных кластеров показывает, что при оценке успешности интегрированности неэстонцев в эстонское общество недостаточно только формальных показателей (гражданство, уровень владения языком); самое главное - это эмоциональная связь с Эстонией, доверие в отношениях с эстонцами, участие в жизни эстонского общества и в эстонском культурном пространстве, а также отношение к институтам и к политическому выбору эстонского государства.