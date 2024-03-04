Одесса в трауре. Под завалами дома, разрушенного российским ударом, погибли 12 человек, в том числе пятеро детей

Среди погибших - военнослужащие Олег и Татьяна Кравец, а также трое их детей.

Утром 3 марта спасатели пытались достать из-под завалов тело женщины, рядом с ней обнаружили тело младенца.

«Мама пыталась закрыть собой своего 8-месячного ребенка. Пыталась уберечь. Их нашли в крепких объятиях», - сообщили в ГСЧС.

Позже одесские издания Суспільне Одеса и Думская сообщили, что 8-месячного ребенка звали Елизавета, она погибла вместе со своими родителями-военнослужащими Татьяной и Олегом Кравцами.

Вечером спасатели нашли тела еще двух детей супругов - Сергея и Златы, детей Татьяны Кравец от первого брака.

Цветы и игрушки Фото: Getty Images

Друзья погибших сообщили Суспільне, что Татьяна и Олег Кравцы воспитывали одного общего ребенка - 8-месячную Елизавету, а также трех детей Татьяны от первого брака - девятилетнего Сергея, восьмилетнюю Злату и Владимира. На момент российской атаки только Владимир был не дома, а у дедушки с бабушкой в селе.

Олег и Татьяна Кравец были военными, познакомились на службе. Позже Татьяна уволилась, чтобы ухаживать за новорожденной дочерью. Мужчина был последним сыном своих родителей - его брат Евгений погиб в 2014 году в зоне АТО, рассказали близкие друзья семьи.

«Большая боль не только для Одесской области, но и для всей Украины. Поисковые операции до сих пор продолжаются», - написал руководитель Одесской ОГА Олег Кипер в телеграме.