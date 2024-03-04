Германия видит угрозу проникновения России на Западные Балканы

«Принятие шести стран региона под наше крыло на пути к Европейскому союзу стало геополитической необходимостью в свете жестокого империализма России, - сказала Бербок перед визитом на Западные Балканы. - Мы не можем позволить существование серых зон в Европе, мы должны сделать все вместе, чтобы защитить крылья, которые Россия могла бы использовать для дестабилизации, дезинформации и инфильтрации».