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Германия видит угрозу проникновения России на Западные Балканы

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Протестующий с сербским и российским флагом в Белграде во время демонстрации против мирного плана по Косово, предложенного Францией и Германией. В ходе акции протеста были арестованы несколько человек, предположительно связанных с российской ЧВК "Вагнер". 15 февраля 2023 г.
Протестующий с сербским и российским флагом в Белграде во время демонстрации против мирного плана по Косово, предложенного Францией и Германией. В ходе акции протеста были арестованы несколько человек, предположительно связанных с российской ЧВК "Вагнер". 15 февраля 2023 г. Фото: Darko Vojinovic

Отсрочка вступления стран Западных Балкан в Европейский союз создает риск проникновения туда России, предупредила сегодня министр иностранных дел Германии Анналена Бербок.

«Принятие шести стран региона под наше крыло на пути к Европейскому союзу стало геополитической необходимостью в свете жестокого империализма России, - сказала Бербок перед визитом на Западные Балканы. - Мы не можем позволить существование серых зон в Европе, мы должны сделать все вместе, чтобы защитить крылья, которые Россия могла бы использовать для дестабилизации, дезинформации и инфильтрации».

Поддержка стран региона могла бы означать укрепление их демократических институтов, улучшение их устойчивости и предоставление экономических перспектив, добавила министр иностранных дел Германии.

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