Maxima предупреждает: клиенты могут лишиться полумиллиона евро

«Каждый год жители Эстонии, используя карту клиента Maxima, экономят миллионы евро, поскольку они получают бонус в размере одного процента от каждой покупки», - сказала руководитель отдела продаж и маркетинга Maxima Eesti Яаника Терасмаа.

По состоянию на 4 марта владельцы клиентских карт Maxima еще не использовали бонусные деньги на сумму 0,56 миллиона евро. Деньги обязательно должны быть использованы до конца марта, поскольку после этого срок действия бонусов, собранных в 2023 году, истекает.

Хотя деньги Maxima нельзя обменять на реальные деньги, их можно использовать для оплаты покупок, совершенных в магазинах торговой сети. Бонусными деньгами, накопленными на карте Aitäh, можно оплатить до ста процентов суммы покупки, причем неважно, совершена ли покупка на обычной кассе или на кассе самообслуживания.

Остаток собранных бонусных денег каждый владелец карты Aitäh может увидеть в чеке, в среде самообслуживания или в приложении Maxima.

Активных владельцев карт Aitäh, которые ежемесячно посещают магазины Maxima Eesti, около 400 000.