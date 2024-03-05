Исследование показало, что самым большим барьером на пути к интеграции остается взаимное недоверие между эстонской и неэстонской общинами и этот барьер стал из-за российской агрессии против Украины еще выше.

При определении степени интегрированности разных групп людей социологи исходили не столько из владения эстонским языком, сколько из таких факторов, как идентификация себя с Эстонией, участие в жизни эстонского общества, доверие к эстонскому государству, отношение к оборонной политике Эстонии.

Были выделены пять групп, или кластеров, которые будут упоминаться ниже в тексте. Впервые проведенный в этом мониторинге сравнительный анализ отношения к интеграции выявил аналогичную структуру интеграционных кластеров среди эстонских и русскоязычных респондентов.

Три кластера (A,B,C) - положительные примеры интегрированности, а два кластера (D, E) - негативные примеры. Они объединяют в слабой степени интегрированных или совершенно неинтегрированных людей.

Кластер А - полностью интегрированные люди (их 18%);

Кластер В - локально интегрированные местные патриоты (23%);

Кластер С - прагматичный тип положительной интеграции, или прагматики (17% неэстонского населения);

Кластер D - частично интегрированные и негативно настроенные к Эстонии люди (15%);

Кластер Е - полностью неинтегрированные негативно настроенные люди (28% неэстонского населения Эстонии).

В сумме они дают 101 %, что объясняется округлением. Подробнее о кластерах в русскоязычном и эстонском сообществах мы сегодня тоже написали.