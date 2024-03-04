SpaceX отправила на МКС трех астронавтов США и российского космонавта Гребенкина

Стыковка космического корабля с МКС должна состояться 5 марта. Американско-российский экипаж будет работать на станции в течение полугода.

Международная космическая станция - один из немногих совместных проектов США и России. После российского вторжения в Украину и введенных из-за него санкций сотрудничество двух стран практически прекратилось.

Однако летом 2022 года НАСА и российское космическое агентство «Роскосмос» в очередной раз договорились о продолжении программы перекрестных полетов, то есть отправки на МКС космонавтов и астронавтов на космических кораблях обеих стран.

Сейчас на Международной космической станции находится экипаж, в котором три российских космонавта, два астронавта НАСА и по одному представителю Европейского космического агентства и Японского агентства аэрокосмических исследований.

Соглашение с НАСА

Как сообщает российское государственное агентство ТАСС, Гребенкин учился в военном инженерном авиационном институте в Иркутске, а с 2002 года служил инженером в Военно-воздушных силах России и получил звание капитана ВВС.

Космонавты. Фото: NASA

Гребенкин был зачислен в отряд космонавтов в 2018 году, однако это его первый полет в космос, на МКС он будет работать бортинженером по российской программе исследований.