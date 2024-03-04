Сегодня, 4 марта, рано утром в России на железной дороге в Самарской области произошел взрыв.
В России прогремел взрыв на железнодорожном мосту
Как сообщают российские государственные агентства, инцидент произошел на участке железной дороги Звезда - Чапаевск около пяти часов утра.
По данным различных Telegram-каналов, неизвестные пытались подорвать опору моста через реку Чапаевку.
В результате, как сообщает Baza, были повреждены металлоконструкция моста и заграждения. Бетонная опора моста, по предварительным данным, не пострадала.
Как рассказали «Интерфаксу» в экстренных службах, сбой в графике движения поездов произошел «в связи с незаконным вмешательством посторонних лиц в работу железнодорожного транспорта». Отмечается, что опоры моста не разрушены, но есть повреждение ж/д полотна.
«Это двухпутный участок, сейчас нужно зайти для обследования. Техника и оборудование готовы для восстановительных работ. Предварительно, это займёт несколько часов, но пока оцепление не снято, работают правоохранительные органы», - сказал собеседник агентства.
Как передают Telegram-каналы Shot и Mash, еще два самодельных взрывных устройства нашли под железнодорожным полотном.
По их информации, бомбы находились на рельсах: одна в районе поселка Безенчук, другая у поселка Нагорный Чапаевского района.
ГУР Украины заявил о подрыве моста
Украинская разведка подтвердила попытку подрыва железнодорожного моста в Самарской области.
«Россия использовала железнодорожную ветвь для транспортировки военных грузов, в том числе инженерных боеприпасов, производимых заводом АО "Полимер" в городе Чапаевск Самарской области», - говорится в сообщении ГУР.
Разведка считает, что из-за повреждений железнодорожный мост нельзя будет использовать несколько недель.