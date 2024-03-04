59-летний водитель автобуса, который из-за проблем со здоровьем не справился с управлением городского маршрутного автобуса и вылетел с дороги на улице Йыэ в Тарту в прошлую субботу в районе 19.30, по-прежнему находится в больнице в тяжелом состоянии.
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Водитель автобуса, спровоцировавший в Тарту ДТП из-за проблем со здоровьем, остается в больнице
Из-за неожиданной проблемы водителя со здоровьем автобус вылетел с дороги, протаранил большой дорожный знак и в конце концов врезался в дерево. В момент аварии в автобусе находились 11 пассажиров, двое из которых получили травмы. «Скорая помощь» доставила в больницу на осмотр 73-летнего мужчину и 67-летнюю женщину.