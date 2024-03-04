Водитель автобуса, спровоцировавший в Тарту ДТП из-за проблем со здоровьем, остается в больнице

59-летний водитель автобуса, который из-за проблем со здоровьем не справился с управлением городского маршрутного автобуса и вылетел с дороги на улице Йыэ в Тарту в прошлую субботу в районе 19.30, по-прежнему находится в больнице в тяжелом состоянии.