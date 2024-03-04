25-летняя норвежская лыжница Кристине Скистад на данный момент является одной из самых ярких мировых звезд спринта. Но, что удивительно, ее почти нет в социальных сетях. По подсчетам специалистов, такое отношение стоило ей дополнительных доходов в сотни тысяч евро.
Норвежская знаменитая лыжница теряет сотни тысяч евро
Многие спортсмены ее уровня извлекают выгоду из своего успеха, завоевывая внимание в социальных сетях и тем самым привлекая как спонсоров, так и болельщиков. Однако Скистад является исключением.
«Скистад может потерять сотни тысяч евро из-за своих действий», - сказал Iltalehti менеджер Харри Хальме.
Скистад за сезон Кубка мира сделала всего три поста в Инстаграме, в то время как, например, финка Криста Пярмякоски за сезон опубликовала более 20 постов.
«Если вы Тереза Йохауг, Роджер Федерер или Криштиану Роналду, то можете делать все, что захотите. Доход все равно придет. Но если вы не сильная суперзвезда, присутствие в социальных сетях может иметь большое значение. Скистад могла бы увеличить свои доходы с помощью социальных сетей», — проанализировал Хальме.
В наше время повседневная жизнь буквально пронизана социальными сетями, и если за ними не следить, можно почувствовать себя изолированным. Но далеко не всегда это соответствует действительности.
«Я не тот человек, которому помимо повседневной жизни нужны социальные сети», - сказала Скистад.
Хальме соглашается и приводит в пример чеха Якуба Вадлейха, завоевавшего серебро в метании копья на Олимпиаде в Токио, который также не пользуется социальными сетями, но в прямом общении является спокойным и приятным человеком.
«Человека, который не активен в социальных сетях и средствах массовой информации, можно неправильно понять. Это очень несправедливо. Конечно, каждый может делать то, что хочет», — объяснил Хальме.
В этом сезоне Скистад участвовала в десяти соревнованиях серии Кубка мира и за исключение одного раза всегда поднималась на пьедестал.