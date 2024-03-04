Норвежская знаменитая лыжница теряет сотни тысяч евро

Многие спортсмены ее уровня извлекают выгоду из своего успеха, завоевывая внимание в социальных сетях и тем самым привлекая как спонсоров, так и болельщиков. Однако Скистад является исключением.

«Скистад может потерять сотни тысяч евро из-за своих действий», - сказал Iltalehti менеджер Харри Хальме.

Скистад за сезон Кубка мира сделала всего три поста в Инстаграме, в то время как, например, финка Криста Пярмякоски за сезон опубликовала более 20 постов.

«Если вы Тереза ​​Йохауг, Роджер Федерер или Криштиану Роналду, то можете делать все, что захотите. Доход все равно придет. Но если вы не сильная суперзвезда, присутствие в социальных сетях может иметь большое значение. Скистад могла бы увеличить свои доходы с помощью социальных сетей», — проанализировал Хальме.

В наше время повседневная жизнь буквально пронизана социальными сетями, и если за ними не следить, можно почувствовать себя изолированным. Но далеко не всегда это соответствует действительности.

«Я не тот человек, которому помимо повседневной жизни нужны социальные сети», - сказала Скистад.

Хальме соглашается и приводит в пример чеха Якуба Вадлейха, завоевавшего серебро в метании копья на Олимпиаде в Токио, который также не пользуется социальными сетями, но в прямом общении является спокойным и приятным человеком.

«Человека, который не активен в социальных сетях и средствах массовой информации, можно неправильно понять. Это очень несправедливо. Конечно, каждый может делать то, что хочет», — объяснил Хальме.

В этом сезоне Скистад участвовала в десяти соревнованиях серии Кубка мира и за исключение одного раза всегда поднималась на пьедестал.