Комиссия Рийгикогу по окружающей среде решила инициировать проект закона о внесении изменений в Закон об охране атмосферного воздуха, призванный внести правовую ясность в части установленного в законе целевого уровня фонового шума и устранить проблемы, возникшие при применении этих положений. Поправка в первую очередь поможет планировать строительство новых зданий в зонах густой застройки.
Комиссия Рийгикогу бросает вызов городскому шуму
Председатель комиссии по окружающей среде Игорь Таро пояснил, что законопроект разрешит правовую путаницу, на которую указала канцлер права. «Канцлер права отметила, что из Закона об охране атмосферного воздуха не очевидно, в каких случаях необходимо применять целевой уровень шума. Но от этого может зависеть, можно ли планировать в определенных зонах строительство жилых зданий или строений, предназначенных как под жилье, так и под коммерческое использование», - сказал Таро.
Он пояснил, что цель внесения уточнений в закон - сократить сопряженное с быстрой урбанизацией влияние на окружающую среду и создать для городских жителей жилую среду, положительно сказывающуюся на здоровье. Таро добавил, что поправка в первую очередь повлияет на застройщиков и их сотрудничество с местными самоуправлениями как организаторами составления планировки, а также на Департамент здоровья как на учреждение, согласующее планировку.
Городской шум - это один из компонентов, играющих решающую роль при формировании жилой среды. По данным Европейского агентства по окружающей среде, высокий уровень фонового шума в Эстонии влияет более чем на 300 000 человек. Иными словами, сегодня каждый пятый житель Эстонии ощущает на себе негативное влияние шума. В пояснительной записке указано, что порядка 196 400 человек в Эстонии на протяжении длительного времени страдают от высокого уровня шума, сопряженного с ночным дорожным движением. Принятие за основу целевого уровня шума при планировании территорий позволит минимизировать для населения Эстонии риски здоровью, связанные с шумом.
Законопроект подготовлен комиссией Рийгикогу по окружающей среде в сотрудничестве с Министерством климата, Министерством регионального развития и сельского хозяйства, Министерством социальных дел и Департаментом здоровья.