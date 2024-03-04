Суд в Салехарде отклонил жалобу матери Навального. Би-би-си узнала, что в ней говорилось

Людмила Навальная обратилась в суд Салехарда Ямало-Ненецкого округа 20 февраля после того, как истекли три дня, установленные законом для проведения процессуальной проверки обстоятельств смерти Алексея Навального в колонии особого режима ИК-3 «Полярный волк» в поселке Харп.

Проверка проводилась на основании рапорта о признаках преступления, зарегистрированного региональным следственным управлением Следственного комитета 16 февраля. Спустя три дня следствие должно было или возбудить уголовное дело, или отказать в его возбуждении (или передать сообщение о признаках преступления по подследственности). Чтобы продлить этот срок, следствие должно указать конкретные основания и обстоятельства.

Но управление СК и следователь Александр Варапаев не приняли ни одно из возможных решений, не предоставили Людмиле Навальной и ее адвокатам ни материалы проверки, ни данные об основаниях для продления проверки. И при этом не выдали матери тело сына для погребения, рассказал Би-би-си источник, знакомый с содержанием жалобы.

Защита ходатайствовала о немедленной выдаче тела Алексея Навального, а также об ознакомлении с материалами проверки и предоставлении копий всех документов, в том числе видеозаписей. Но следователь Варапаев, проводивший проверку, не предоставил Людмиле Навальной даже копию протокола ее опроса, который он провел 17 февраля, когда она прилетела в Салехард. Сфотографировать протокол ей тоже не дали.