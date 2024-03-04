Резкий рост цен: Telia потеряла рекордное количество клиентов

TTJA опубликовал статистику перемещения номеров за февраль, которая показывает мобильность клиентов телекоммуникационных компаний. Оказалось, что Telia потеряла больше всех.

Главным лузером февраля стала Telia, от которой ушло 1787 клиентов. Большая часть досталась Elisa - по данным TTJA, к этой компании добавилось 1499 клиентов. Tele2 приобрела 276 клиентов. Для сравнения: в январе Telia покинуло 324 клиента.

В конце января Telia объявила о серьезном изменении ценовой политики, что привело к 100-процентному росту цен на пакеты для некоторых пользователей. Как правило, в качестве бонуса предлагалось небольшое увеличение объема интернета.

В 2023 году больше всего номеров потерял Tele2 - ушло 7094 клиента. Также в прошлом году у Elisa появилось больше всего клиентов – 5237. У Telia прибавилось 2528 клиентов.