Водителей призывают к осторожности: ночью дороги станут скользкими

По состоянию на вторую половину дня в понедельник условия на главных и опорных шоссе хорошие. На дорогах преимущественно сухо, местами влажно.

По прогнозу, вечером температура воздуха и на поверхности дорог начнет снижаться. Ночью и утром местами туманы, температура воздуха - 0-5 градусов мороза. Из-за высокой влажности воздуха на дорогах появится иней, по многим регионам может быть скользко.

Департамент транспорта напоминает водителям, что даже небольшие колебания температуры в районе нуля градусов могут приводить к серьезным изменениям в дорожных условиях.