В понедельник вечером из-за похолодания на влажных дорожных поверхностях появится иней, по многим регионам дороги могут стать скользкими.
Водителей призывают к осторожности: ночью дороги станут скользкими
По состоянию на вторую половину дня в понедельник условия на главных и опорных шоссе хорошие. На дорогах преимущественно сухо, местами влажно.
По прогнозу, вечером температура воздуха и на поверхности дорог начнет снижаться. Ночью и утром местами туманы, температура воздуха - 0-5 градусов мороза. Из-за высокой влажности воздуха на дорогах появится иней, по многим регионам может быть скользко.
Департамент транспорта напоминает водителям, что даже небольшие колебания температуры в районе нуля градусов могут приводить к серьезным изменениям в дорожных условиях.