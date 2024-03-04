Карты на стол: сколько жители Эстонии будут платить за электроэнергию в 2030 году

Министерство климата составило меморандум, поскольку сегодня состоялось заседание спецкомиссии Рийгикогу по контролю за госбюджетом, на котором министр климата Кристен Михал должен был представить обзор плана поддержки ветропарков.

ERR пишет, что согласно меморандуму Министерства климата, к 2030 году среднегодовая цена биржевой электроэнергии составит 66 евро за мегаватт-час. Это число было достигнуто «с учетом профилей производства, прогнозов цен и государственного потребления в размере 10 тераватт-часов». ERR указывает, что, согласно меморандуму, высокие цены возникнут, если не будет ветровых и солнечных ресурсов, а в производство будут вносить вклад сжигание топлива и использование ископаемого топлива, такого как газ, дизельное топливо или твердое топливо.

Михал подтвердил в спецкомиссии, что схема поддержки этих ветряных парков должна означать более низкую цену на электроэнергию для потребителей, точнее 2 цента за кВтч.

Споры разгорелись вокруг схемы субсидирования ветряных парков Министерства климата, поскольку Михал предложил вариант, в котором разработчики морских ветряных парков получат более выгодные условия субсидирования по сравнению с разработчиками наземных ветряных парков. Налогоплательщик должен смягчить бизнес-риск предпринимателей примерно на 100 миллионов евро в год, или два миллиарда евро в течение 20 лет, писал ERR накануне годовщины Эстонской Республики.