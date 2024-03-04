Сегодня в Министерстве иностранных дел был представлен эстонский кандидат на пост генерального секретаря Совета Европы. Им стал бывший министр культуры Индрек Саар.
ФОТО ⟩ МИД Эстонии выдвинул кандидатуру Индрека Саара на пост генсека Совета Европы
Индрек Саар, который по решению правительства Эстонии претендует на пост генерального секретаря Совета Европы, заявил на сегодняшнем представлении, что он убежден в незаменимости Совета Европы и заинтересован в том, чтобы в качестве генерального секретаря сделать организацию еще более эффективной.
«Совет Европы - это совесть Европы, которая только что доказала, что может отстаивать права человека, демократию и принципы верховенства закона даже в самые трудные времена», - сказал Саар.
Он добавил, что в ближайшее время важнейшие направления работы Совета Европы будут связаны с Украиной. «Определение военного ущерба, механизм компенсации, создание специального трибунала и возвращение депортированных детей являются важными темами для Эстонии, и Совет Европы играет очень важную роль в продвижении этих тем».
По мнению Индрека Саара, будущее видение Совета Европы включает, в частности, две области: искусственный интеллект и окружающую среду. Также одной из центральных тем является развитие самой организации.
Министр иностранных дел Маргус Цахкна представил Саара как давнего надежного коллегу, пользующегося полной поддержкой правительства Эстонии в качестве кандидатуры на должность генерального секретаря Совета Европы. «Индрек Саар всегда готов найти компромиссы для достижения наилучшего результата, - сказал Цахкна. - Я убежден, что он сможет успешно решать задачи, стоящие перед организацией, и отстаивать ценности, которые продвигают работу Совета Европы вперед».
Индрек Саар уже более десяти лет является членом эстонской делегации Парламентской ассамблеи Совета Европы. В 2023 году Индрек Саар был назван почетным членом ассамблеи.
Срок полномочий генерального секретаря составляет пять лет, в течение которых он руководит секретариатом Совета Европы и подготовкой бюджета организации, а также отвечает за реализацию программы работы организации.