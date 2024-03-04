В особенную дату 29 февраля в Эстонии родилось двадцать детей

29 февраля в таллиннских больницах родилось девять детей. В женской поликлинике Ляэне-Таллиннской центральной больницы, или в Пельгулиннаском роддоме, родились трое новых граждан: два мальчика и одна девочка. А вот в Ида-Таллиннской центральной больнице родились шестеро детей: три девочки и три мальчика.

Всего в феврале в Ида-Таллиннской больнице родилось 214 человек, в том числе восемь пар близнецов.

В женской консультации Клиники Тартуского университета в самый особенный день в году родились четверо детей: три мальчика и одна девочка. В Пярнуской больнице появились на свет трое новых граждан: две девочки и один мальчик.

Было несколько больниц, где 29 февраля родилось по одному ребенку. Один мальчик родился в больнице Ярвамаа, другой мальчик весом в 4130 граммов - в Нарвской больнице, и одна девочка - в Ида-Вируской центральной больнице.

И в больнице в Раквере 29 февраля появился на свет один мальчик. Мама новорожденного рассказала Virumaa Teataja, что человечек родился около 15.30, весил при рождении 3770 граммов; его рост - 53 сантиметра.

29 февраля бывает раз в четыре года, но семья, разумеется, ежегодно намерена отмечать день рождения сына. Будет ли она это делать 28 февраля или 1 марта, еще предстоит обсудить в кругу семьи.