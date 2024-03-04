Биткоин близок к новому рекорду. Почему это происходит?

Цена биткоина взлетела более чем на 300% с момента падения до недавнего минимума в 15 тысяч долларов за биткоин после краха криптовалютной биржи FTX.

«Макс говорит, что Катар, возможно, добавил биткоин на свой баланс, — написал Энтони Скарамуччи, основатель Skybridge Capital, также недолго бывший директором по коммуникациям бывшего президента США Дональда Трампа. — Если это правда, то все, что мы можем сказать, — это спасибо Максу Кайзеру!»

Макс Кайзер, неортодоксальный биткоин-инвестор, который работает с Сальвадором над его биткоин-стратегией (Сальвадор стал первой в мире страной, принявшей биткоин в качестве официальной валюты в 2021 году, а также вложившей в этот актив государственные средства), ранее утверждал, что суверенный фонд Катара «по слухам, хочет купить биткоин на 500 миллиардов долларов». Правда, никаких доказательств этому не представил.

Президент Сальвадора Наиб Букеле, кстати, заявил, что не планирует продавать огромные запасы биткоинов в стране, несмотря на то, что продажа принесла бы огромные барыши.

Тем временем неизвестный покупатель биткоинов за последний год накопил биткоинов на 3,2 млрд долларов, покупая по 100 биткоинов за раз с апреля прошлого года. Теперь в его портфеле почти 55 тысяч биткоинов.