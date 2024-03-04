В ходе азиатских торгов цена биткоина уже достигла нового двухлетнего максимума, а в начале европейской сессии цена достигла 65 537 долларов. Исторический максимум цены биткоина приходится на ноябрь 2021 года, когда за него давали 68 999,99 доллара.
Биткоин близок к новому рекорду. Почему это происходит?
Рыночная капитализация биткоина составляет 1,25 триллиона долларов. По данным криптовалютной платформы CoinGecko, стоимость всех находящихся в обращении биткоинов в марте впервые за два года превысила 2 триллиона долларов.
С начала года крупнейшая по рыночной стоимости криптовалюта подорожала на 50%, причем большая часть роста пришлась на последние несколько недель, когда увеличился приток средств в криптовалютные фонды, зарегистрированные в США.
Конкурент биткоина, эфириум, тоже привлек к себе внимание: инвесторы полагают, что и он вскоре может стать источником притока средств в биржевые фонды. С начала года он вырос на 50%, а в понедельник торговался на двухлетних максимумах, достигнув 3 518 долларов.
«В мире, где Nasdaq достигает новых исторических максимумов, криптовалюты будут показывать хорошие результаты, поскольку биткоин остается высоковолатильным технологическим прокси и показателем ликвидности, — сказал президент аналитической компании Spectra Markets Брент Доннелли. — Мы возвращаемся к рынку в стиле 2021 года, когда все идет вверх и все довольны».
Почему дорожает биткоин?
Спотовые биржевые криптовалютные фонды в начале года одобрил американский финансовый регулятор. Их запуск открыл дорогу новым крупным институциональным инвесторам и вновь пробудил их энтузиазм.
«Финансовые потоки не иссякают, поскольку инвесторы чувствуют себя тем более уверенно, чем выше цена», — говорит Маркус Тилен, глава исследовательского отдела криптоаналитической компании 10x Research в Сингапуре.
Чистый приток средств в 10 крупнейших американских биткоин-фондов достиг 2,17 млрд долларов за последнюю неделю февраля, причем более половины этой суммы пришлось на фонд iShares Bitcoin Trust компании BlackRock. По данным LSEG, только 27 февраля 10 крупнейших спотовых биткоин-фондов ETF привлекли 420 миллионов долларов.
Цена биткоина взлетела более чем на 300% с момента падения до недавнего минимума в 15 тысяч долларов за биткоин после краха криптовалютной биржи FTX.
«Макс говорит, что Катар, возможно, добавил биткоин на свой баланс, — написал Энтони Скарамуччи, основатель Skybridge Capital, также недолго бывший директором по коммуникациям бывшего президента США Дональда Трампа. — Если это правда, то все, что мы можем сказать, — это спасибо Максу Кайзеру!»
Макс Кайзер, неортодоксальный биткоин-инвестор, который работает с Сальвадором над его биткоин-стратегией (Сальвадор стал первой в мире страной, принявшей биткоин в качестве официальной валюты в 2021 году, а также вложившей в этот актив государственные средства), ранее утверждал, что суверенный фонд Катара «по слухам, хочет купить биткоин на 500 миллиардов долларов». Правда, никаких доказательств этому не представил.
Президент Сальвадора Наиб Букеле, кстати, заявил, что не планирует продавать огромные запасы биткоинов в стране, несмотря на то, что продажа принесла бы огромные барыши.
Тем временем неизвестный покупатель биткоинов за последний год накопил биткоинов на 3,2 млрд долларов, покупая по 100 биткоинов за раз с апреля прошлого года. Теперь в его портфеле почти 55 тысяч биткоинов.
Рост цен на биткойн также подстегивает предстоящий «халвинг» (то есть уполовинивание), запланированный на апрель. Халвинг биткоина происходит каждые четыре года и подразумевает снижение скорости выпуска токенов, а также уменьшение вдвое вознаграждения для майнеров.
Наряду с таинственными покупателями и слухами о принятии биткоина в качестве национальной валюты в разных странах, цену криптовалюты подогревают и всевозможные сплетни в социальных сетях о том, что миллиардер и основатель Amazon Джефф Безос покупает биткоин.
Томас Фаррер, соучредитель криптовалютной компании Apollo, в своем посте в соцсети Х сослался на документы, свидетельствующие о продаже Безосом акций Amazon на сумму 8,5 млрд долларов, как на доказательство того, что скачок цен на биткоин может быть вызван страхом миллиардеров упустить выгоду.
Иван Тихонов. Основатель сайта о криптовалютах Bits.media
Мне больше за цикличностью интереснее следить. Люди эмпирически нашли зависимости ростов и спадов, если разделить график курса на участки от халвинга до халвинга, назвали это циклами.
Халвинг - это плановое, заложенное в протоколе Bitcoin, снижение скорости выработки новых монет. Примерно раз в 4 года размер вознаграждения добытчикам криптовалюты (майнерам) за добытый блок снижается в 2 раза. Это уменьшает предложение новых эмиссионных монет на рынок.
Обычно через какое-то время после халвинга начинается сильный рост курса, пик, потом падение, достижение дна, небольшое восстановление перед следующим халвингом. И с некоторыми отклонениями оно стабильно работает уже три цикла, то есть около 12 лет.
Но надо понимать, что прошлые события совершенно не гарантируют, что в будущем будет все точно так же.
Вот чтобы перед халвингом был такой рост - это впервые, если брать полные циклы с 2012 года. Хотя в текущем цикле тоже вторую вершину нарисовали ковидными деньгами. Может и тут какое-то событие типа вливания денег из ETF меняет привычную структуру движения.
ETF (Exchange Traded Fund) - это биржевой инвестиционный фонд, паи (акции) которого обращаются на бирже. Паи похожи на инвестиционные портфели - управляющая фондом компания выпускает их на биржу, где они торгуются как обычные акции.
В январе Комиссия по ценным бумагам и биржам США (Securities and Exchange Commission, SEC) после десяти лет ожидания одобрила биржевые торги акциями 11 спотовых ETF, базовым активом которых является биткоин.
Это упростит доступ к цифровым валютам для широкого круга инвесторов, в том числе для частных.