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«Отнесли наличку в банк», «прячемся в холодильник», «всем по ***». Как Петербург воспринял удар беспилотника по жилому дому

Иван Скрябин
, журналист
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Последствия удара беспилотника, Санкт-Петербург, Пискаревский проспект, 2 марта 2024 года.
Последствия удара беспилотника, Санкт-Петербург, Пискаревский проспект, 2 марта 2024 года. Фото: AP / Scanpix

Впервые со времен Второй мировой войны в «культурной столице» России с воздуха атакован жилой дом. Беспилотник ударил по зданию на Пискаревском проспекте. Rus.Postimees узнал о том, как бумеранг войны воспринимают врач психиатр, дизайнер, косметолог и журналист.

Для россиян война из пропагандистских победных телесюжетов в принципе уже давно переселилась в реальность, которая здесь и сейчас. Но, как правило, речь всегда идет о периферии. И, как правило, об этом помалкивают.

Не только удары с воздуха, но с весны 2023 года и наземные армейские операции стали обычным делом для российских городов на границе с Украиной. Обыватели в Белгороде, Брянске, Курске еще с 2022 года изредка могут оценить то, что ежедневно испытывают жители десятков украинских городов и сел. Москвичи узнали про пугающее значение термина «отдача» лишь в 2023 году. Петербург же услышал взрывы в небе, не имеющие ничего общего с салютами, лишь с наступлением 2024 года.

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