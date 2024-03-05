«Отнесли наличку в банк», «прячемся в холодильник», «всем по ***». Как Петербург воспринял удар беспилотника по жилому дому

Для россиян война из пропагандистских победных телесюжетов в принципе уже давно переселилась в реальность, которая здесь и сейчас. Но, как правило, речь всегда идет о периферии. И, как правило, об этом помалкивают.

Не только удары с воздуха, но с весны 2023 года и наземные армейские операции стали обычным делом для российских городов на границе с Украиной. Обыватели в Белгороде, Брянске, Курске еще с 2022 года изредка могут оценить то, что ежедневно испытывают жители десятков украинских городов и сел. Москвичи узнали про пугающее значение термина «отдача» лишь в 2023 году. Петербург же услышал взрывы в небе, не имеющие ничего общего с салютами, лишь с наступлением 2024 года.