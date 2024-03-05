Впервые со времен Второй мировой войны в «культурной столице» России с воздуха атакован жилой дом. Беспилотник ударил по зданию на Пискаревском проспекте. Rus.Postimees узнал о том, как бумеранг войны воспринимают врач психиатр, дизайнер, косметолог и журналист.
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«Отнесли наличку в банк», «прячемся в холодильник», «всем по ***». Как Петербург воспринял удар беспилотника по жилому дому
Для россиян война из пропагандистских победных телесюжетов в принципе уже давно переселилась в реальность, которая здесь и сейчас. Но, как правило, речь всегда идет о периферии. И, как правило, об этом помалкивают.