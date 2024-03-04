В Ласнамяэ в ДТП пострадал человек

В 16:59 в полицию поступило сообщение о ДТП на улице Пунане, где столкнулись Kia и BMW.

По словам пресс-секретаря полиции, пострадала находившаяся в Kia в качестве пассажира 79-летняя женщина, которую скорая помощь отвезла в больницу. Оба водителя были трезвыми, у них имеются водительские права.