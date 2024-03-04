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В Ласнамяэ в ДТП пострадал человек

rus.postimees.ee
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Полиция. Фото иллюстративное.
Полиция. Фото иллюстративное. Фото: Urmas Luik

Во второй половине дня в понедельник в столичном районе Ласнамяэ столкнулись два легковых автомобиля, в результате чего пострадала пожилая женщина.

В 16:59 в полицию поступило сообщение о ДТП на улице Пунане, где столкнулись Kia и BMW.

По словам пресс-секретаря полиции, пострадала находившаяся в Kia в качестве пассажира 79-летняя женщина, которую скорая помощь отвезла в больницу. Оба водителя были трезвыми, у них имеются водительские права.

Подробности аварии выясняются.

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