Во второй половине дня в понедельник в столичном районе Ласнамяэ столкнулись два легковых автомобиля, в результате чего пострадала пожилая женщина.
В Ласнамяэ в ДТП пострадал человек
В 16:59 в полицию поступило сообщение о ДТП на улице Пунане, где столкнулись Kia и BMW.
По словам пресс-секретаря полиции, пострадала находившаяся в Kia в качестве пассажира 79-летняя женщина, которую скорая помощь отвезла в больницу. Оба водителя были трезвыми, у них имеются водительские права.
Подробности аварии выясняются.