В феврале чувство уверенности потребителей понизилось

Оценка экономического положения государства на следующие 12 месяцев в феврале выросла с -53 до -51 пункта, год назад она составляла -36 пунктов, сообщили в пресс-службе института.

Оценка потребителями экономического положения семьи на следующие 12 месяцев в феврале выросла на один пункт до отметки -25 пунктов, в феврале 2023 года она составляла -16 пунктов.

Оценка вероятности сбережений в следующие 12 месяцев удержалась на январской отметке -17 пунктов, год назад она составляла -15 пунктов.

Институт конъюнктуры Эстонии каждый месяц публикует данные барометра конъюнктуры, отражающие разницу в процентных показателях положительных и отрицательных ответов на опрос. Показатель чувства уверенности - это синтезный показатель барометра, используемого Еврокомиссией.

Методика подсчета чувства уверенности потребителей изменилась в мае 2022 года. Размер выборки - тысяча человек, опрос проводится в форме онлайн-опроса.