МНЕНИЕ ⟩ Премьер-министр игнорирует неудобные запросы, но сама подталкивает СМИ к расследованиям

Прозвучавший на прошлой неделе по радио призыв премьер-министра о том, что журналисты могут тщательнее расследовать восточные перевозки бизнесмена Олега Осиновского и его пожертвования партнерам премьер-министра по коалиции, совершенно лицемерен, ведь Каллас неоднократно игнорировала неудобные запросы и называла журналистов шакалами, пишет Маргус Ханно Муракас.