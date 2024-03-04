В связи с ухудшением ледовых условий с завтрашнего дня, 5 марта, будет запрещен выход на лед Нарвского водохранилища как пешком, так и на вездеходах.
С завтрашнего дня запрещен выход на лед Нарвского водохранилища
Пешком и на вездеходах разрешен выход на лед:
- Чудского озера
Пеший выход разрешен на лед:
- Теплого озера
- Псковского озера
- озера Пабра
- озера Ванику
- озера Крийва
В целях сохранения жизни людей запрещен выход на лед следующих водоемов как пешком, так и на вездеходах:
- озеро Паттина
- Река Нарва
- Нарвское водохранилище