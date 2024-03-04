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С завтрашнего дня запрещен выход на лед Нарвского водохранилища

rus.postimees.ee
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Нарвское водохранилище и его плотины.
Нарвское водохранилище и его плотины. Фото: Ilja Smirnov / Põhjarannik / Arhiiv

В связи с ухудшением ледовых условий с завтрашнего дня, 5 марта, будет запрещен выход на лед Нарвского водохранилища как пешком, так и на вездеходах.

Пешком и на вездеходах разрешен выход на лед:

  • Чудского озера

Пеший выход разрешен на лед:

  • Теплого озера
     
  • Псковского озера
     
  • озера Пабра
     
  • озера Ванику
     
  • озера Крийва

В целях сохранения жизни людей запрещен выход на лед следующих водоемов как пешком, так и на вездеходах:

  • озеро Паттина
     
  • Река Нарва
     
  • Нарвское водохранилище
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