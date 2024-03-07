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Ни разу не советский ⟩ Как эстонец после казахской зоны основал в Москве всемирно известную подпольную школу

Юло Соостер в 1960-е годы. Фото: EKM / Aiapaik
Ян Левченко
, журналист
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8 марта в Здании Большой Гильдии, на площадке Исторического музея по адресу Пикк 17, откроется выставка «Тюрьма и любовь» (Vangla ja armastus). На ней представлено раннее творчество выдающегося эстонского художника Юло Соостера (1924–1970) - друга и наставника московских концептуалистов. Кураторы выставки - искусствовед Ксения Ремезова и Тэнно Соостер - сын художника и сам художник, открывают этим событием год столетия мастера.

Самую историческую площадку исторического музея предложил использовать эстонский институт исторической памяти (Eesti mälu instituut). «Это место нам подошло: выставка развертывает историю от юности Юло до окончания срока в лагере», - Тэнно Пент Соостер произносит имя отца с резким «ю» и ударением на втором слоге, как бы на французский манер. Это подчеркивает, что великий эстонский авангардист – не только эстонское, но общемировое достояние.

«Мы начинаем фактически с детства на хуторе, потом – период учебы в Тарту. Дальше лагерь. Заканчиваем на том времени, когда художник уезжает из Таллинна в Москву. Московский период будет охвачен большой выставкой, которая откроется 17 октября в Музее Миккеля», - рассказывает Ксения Ремезова. В историческом музее – предыстория, рассказ о том, как зарождалась жизнь в искусстве. По окончании периода в Большой Гильдии (до 22 июня) экспозиция переедет на Хийумаа в «Длинный дом» (Hiiumaa Muuseumi Pikk maja).

Ксения Ремезова и Тэнно Соостер - кураторы выставки Юло Соостера «Тюрьма и любовь» (8 марта - 22 июня 2024, Здание Большой Гильдии, Пикк 17.
Ксения Ремезова и Тэнно Соостер - кураторы выставки Юло Соостера «Тюрьма и любовь» (8 марта - 22 июня 2024, Здание Большой Гильдии, Пикк 17. Фото: Ян Левченко

Остров под звездами

Художник родился на Хийумаа и учился в Тарту. «От этого периода сохранились портреты друзей и даже дипломная работа, - рассказывает Соостер-младший. - Считалось, что ее нет, оставались только эскизы. Но она нашлась. Причем в эстонской художественной академии, в кабинете начальника», - с тенью сарказма сообщает Тэнно. «Тартуское училище "Паллас" в 1951 году закрылось, все централизовали, и работа оказалась в Таллинне, - подхватывает Ксения. – Тартуский период важен для понимания того, как художник оказался в лагере».

Юло Соостер учился у эстонских педагогов, проходивших практику в Париже. Никакая советская оккупация не могла отменить опыт свободных людей, которые воспитывали таких же учеников. «А внутренняя сила самого Юло шла от семьи – хуторской, но интеллигентной, высококультурной, - поясняет Тэнно. – Прадед переводил Библию. Дядья были писателями, композиторами, в семье все пели. А он оказался вершиной этой свободы».

Юло Соостер. Тартуский вид. 1946-1947.
Юло Соостер. Тартуский вид. 1946-1947. Фото: EKM

В детстве будущий художник привязывал себя ночью к ветке дерева и смотрел всю ночь на звезды, видя свое предназначение и отказываясь от хуторской работы. Помимо личного упорства стоит учитывать и особенности только что оккупированной страны. «Важнейшая причина, по которой он с сокурсниками угодил в лагерь, состояла в том, что они не могли взять в толк, что такое советская власть. У них не было этого фона», - поясняет Тэнно.

Ксения, разбиравшая дело Соостера, добавляет, что тартуский учитель художника Адо Ваббе – первый эстонский авангардист, тяготевший к футуризму, – говорил уже в хрущевскую эпоху, что просто не мог понять, что это за соцреализм такой. По его признанию, ему и его коллегам по художественному объединению «Паллас» и одноименной школе претил стиль, в котором содержание определяет форму.

Юло Соостер. Парк на Тоомемяги, Тарту. 1940-е годы.
Юло Соостер. Парк на Тоомемяги, Тарту. 1940-е годы. Фото: EKM

«В России, которая была советской к тому времени несколько десятилетий, так называемые «формалисты» уже были повержены и развенчаны, там уже всех приручили. А тут все очень быстро насаждалось, - разъясняет Ксения, - и у многих не помещалось в голове, почему вдруг то, что ты всегда спокойно делал, оказалось под запретом. Соостер поступил в школу в 1945-м, наблюдают за ним и его товарищами с 1948-го, в лагерь отравляют после волны второй депортации 1949-го».

Авангард в казахской степи

Арестованный как враг народа и член антисоветской группы, 25-летний Соостер собирается вовсе не в Париж, а в Караганду. Шок усугублялся незнанием русского языка. «Допросы шли через переводчика, который был, разумеется, лоялен власти, а не подозреваемому. Они подписывали все, что им подсовывали. Дали по 25 лет по первой части 58-й статьи. Они якобы собирались угнать самолет с аэродрома. Видимо, потому что читали заграничные книжки и обсуждали европейскую художественную жизнь», - комментирует Тэнно.

Юло Соостер. Сохранившиеся лагерные наброски.
Юло Соостер. Сохранившиеся лагерные наброски. Фото: Sooster Foundation

В июне 1950 года особое совещание скостило срок до 10 лет. Почему? Точного ответа нет, но Тэнно и Ксения считают, что поменяли пункт статьи: «десятку» шили тем, кто готовил побег за границу «в составе преступной группы». Тэнно приводит пример из биографии своей матери Лидии Серх, с которой отец познакомился на зоне после смягчения режима пребывания. Она сидела уже второй раз: «Маме предъявляли все, и она заранее во всем сознавалась, потому что знала, что уже все равно. Но следователь напомнил, что дело выходит расстрельное и сам начал снимать обвинения, которые можно было снять. В итоге получилось шесть лет».

Соостер-младший рассказывает, что в 1955 году отец был расконвоирован. Это означало, что ему позволили жить с будущей матерью Тэнно. Они познакомились еще до ее освобождения в 1954-м. Лидия недолго побыла в Москве и вернулась в лагерь к Юло, когда он уже стал заведующим художественной частью дома культуры в поселке Долинка – столице Карлага. Теперь в ДК – квартиры, а в крыле лагерного управления – музей политических репрессий.

Поселок Долинка; слева направо - скульптурный мемориал жертвам сталинского террора; бывший ДК, в котором работал Соостер; торец здания лагерного управления. 
Поселок Долинка; слева направо - скульптурный мемориал жертвам сталинского террора; бывший ДК, в котором работал Соостер; торец здания лагерного управления. Фото: livejournal.com

«Юло передавал маме письма и маленькие рисунки, с помощью которых признавался в любви, - говорит Тэнно. – Она тогда еще мотала срок и вынуждена была все это зачитывать соседкам по бараку, так было принято. А Юло этого не понимал и в какой-то момент заявил, что не позволит над собой смеяться. У него есть рисунок, где лежит обнаженная женщина, а за ней стоит мужчина в ярости. Так размолвка отразилась в искусстве. Но мама неделю выдержала без писем и клятвенно пообещала ему больше так не делать. Хотя, естественно, делала, это же зона, свои порядки».

Картины (мнимого) освобождения

В 1956 году Соостер был освобожден, и супруги – хотя брак еще не был заключен официально – уехали в Москву, потом в Таллинн. Расписались они в Йыхви. Сын поясняет, что отец решил подготовить серию скетчей о жизни шахтеров в Ида-Вирумаа для подачи в союз художников ЭССР, и пара жила вблизи натуры. Ну и подготовил: «Нарисовал такое, что его чуть опять не посадили. Сказали, что это поклеп на советскую власть. Не могут наши рабочие трудиться в таких рабских условиях», - усмехается Тэнно.

Юло Соостер. Сохранившиеся лагерные наброски.
Юло Соостер. Сохранившиеся лагерные наброски. Фото: Sooster Foundation

«Восьми лет ему, видите ли, не хватило, чтобы понять, чего от него хотят, - продолжает смеяться Соостер-младший. – В местный союз его не приняли, а с мамы сняли судимость и вернули прописку в Москве. Что и решило вопрос с переездом». С переездом в столицу исполинской империи, где художник, выросший на острове в Балтийском море, воспитал генерацию подпольных живописцев и графиков, которых ждала мировая слава.

В Москве художник по советской традиции погрузился в книжную иллюстрацию. Это был проверенный сценарий. Официальное членство в союзе предполагало ремесленный труд. Книжная индустрия позволяла зарабатывать и посвящать часть времени неофициальному искусству. Но, если тот же Илья Кабаков работал, как правило, с безопасной детской книгой, то Соостер совался в серьезные проекты и тоже мог нарваться на конфликт.

Юло Соостер со стеклянным глазом в ухе. Мастерская Ильи Кабакова, 1960-е годы.
Юло Соостер со стеклянным глазом в ухе. Мастерская Ильи Кабакова, 1960-е годы. Фото: EKM / Aiapaik

«Классический эпизод московского периода: Юло иллюстрирует какой-нибудь рассказ о крестьянах советской Прибалтики, - рассказывает Тэнно. - На рисунке стоят два хуторянина, один с бородкой, как у Ленина. В издательстве говорят: что ты нам нарисовал, иди переделывай!». В итоге Соостер перешел к офорту, чтобы под рукой были готовые шаблоны. В Третьяковской галерее и сегодня хранится ящик с иллюстрациями Соостера. В одной из серий к роману Фридеберта Тугласа «Маленький Иллимар» видно, как ищется ритм белья, висящего на веревке. 20 рисунков – как один, но простынь полощется по-разному.

Обложка и одна из серии иллюстраций Соостера к роману Фридеберта Тугласа «Маленький Иллимар» (издание 1959 года). 
Обложка и одна из серии иллюстраций Соостера к роману Фридеберта Тугласа «Маленький Иллимар» (издание 1959 года). Фото: livejournal.com

Человек размером с мост

По мнению Ксении Ремезовой, такая вариативность появилась у Соостера еще в лагерной графике. «У него есть серия, где карагандинская степь превратилась в египетскую пустыню – мираж с пирамидами и караванами, - говорит искусствовед. – Там передвигаются одни и те же мотивы. Серийные элементы появляются, как будто художник все время ищет какой-то новый ритм вещей».

Рыба, яйцо, можжевельник с Хийумаа – сквозные мотивы Соостера, фундамент его минималистичного сюрреализма. Хотя в раннем творчестве, о котором эта выставка, узнаваемого Соостера еще нет. «Больше французского пленэра, зарисовки Хийумаа, портреты, все ученическое и традиционное, - уточняет Тэнно. – Он купается в колористике. Структурирование мира началось уже в лагере, где он встретил всяких умных людей».

Альбомы Юло Соостера, выходившие в Эстонии; слева - перевод книги Ильи Кабакова о творчестве учителя.
Альбомы Юло Соостера, выходившие в Эстонии; слева - перевод книги Ильи Кабакова о творчестве учителя. Фото: Ксения Ремезова

«Причем это были не историки искусства, а математики, физики. Соостер мог слушать лекции биофизика Чижевского, который в это время жил на поселении в Караганде, - предполагает Ксения. – Мы уже обсуждали с Тэнно, что пейзажи Карлага, где очень низкий горизонт и небо почти на всю высоту – вот эта пустотность потом проявится в его классических яйцах и рыбах. Также в лагере появился и собственно сюрреализм. Это 1955 год, и одну из этих работ мы покажем».

Низкая земля, бесконечное небо - из сохранившихся лагерных набросков Юло Соостера.
Низкая земля, бесконечное небо - из сохранившихся лагерных набросков Юло Соостера. Фото: Sooster Foundation

Несмотря на то, что Эстония не приняла художника на этапе его возвращения из лагеря, ее либерализм уже после смерти Соостера ощутимо помог концептуалистам, которые не могли официально выставиться в Москве. Заложенный Соостером в 1960-е годы «московско-таллиннский мост», когда Тынис Винт и Юри Аррак ездили в Москву и принимали гостей из столицы империи, проявил себя в выставках типа той, что была организована в Тарту после смерти Соостера в 1971 году.

Из заметных «соостеровских» событий московской художественной жизни нельзя не упомянуть персональную выставку Соостера, устроенную в сентябре 1979 года «в Грузинах», то есть в помещении Горкома, или независимого профсоюза московских графиков по адресу Малая Грузинская, 28. Машинописный каталог этой выставки был отпечатан в Тарту. В 1983 году «московско-таллиннский мост» дорос до масштабной выставки «Искусство и фотография» в Тартуском музее. Там экспонировалось более 150 фактически подпольных вещей, приехали Кабаков, Булатов, Гороховский, Чуйков…

Тэнно Пент Соостер (второй слева) на открытии выставки отца «в Грузинах». 1979.
Тэнно Пент Соостер (второй слева) на открытии выставки отца «в Грузинах». 1979. Фото: EKM / Aiapaik

В понимании эстонских коллег Соостер стал крупной величиной еще при жизни. Хотя в целом он и сегодня здесь – художник, уехавший в Москву. «Эта боль небольшого народа преследует Юло до сих пор, - признается Тэнно. - Как Яака Йоала раз и навсегда окрестили "кремлевским соловьем". Но важно, что после раннего ухода Юло все, кого он перезнакомил в Москве и Таллинне, продолжали общаться до самого последнего времени. То есть пока были живы», - заключает Соостер-младший. Теперь это тоже история, которая уже активно пишется.

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