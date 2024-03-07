Ни разу не советский ⟩ Как эстонец после казахской зоны основал в Москве всемирно известную подпольную школу

Поселок Долинка; слева направо - скульптурный мемориал жертвам сталинского террора; бывший ДК, в котором работал Соостер; торец здания лагерного управления. Фото: livejournal.com

«Юло передавал маме письма и маленькие рисунки, с помощью которых признавался в любви, - говорит Тэнно. – Она тогда еще мотала срок и вынуждена была все это зачитывать соседкам по бараку, так было принято. А Юло этого не понимал и в какой-то момент заявил, что не позволит над собой смеяться. У него есть рисунок, где лежит обнаженная женщина, а за ней стоит мужчина в ярости. Так размолвка отразилась в искусстве. Но мама неделю выдержала без писем и клятвенно пообещала ему больше так не делать. Хотя, естественно, делала, это же зона, свои порядки».

Картины (мнимого) освобождения

В 1956 году Соостер был освобожден, и супруги – хотя брак еще не был заключен официально – уехали в Москву, потом в Таллинн. Расписались они в Йыхви. Сын поясняет, что отец решил подготовить серию скетчей о жизни шахтеров в Ида-Вирумаа для подачи в союз художников ЭССР, и пара жила вблизи натуры. Ну и подготовил: «Нарисовал такое, что его чуть опять не посадили. Сказали, что это поклеп на советскую власть. Не могут наши рабочие трудиться в таких рабских условиях», - усмехается Тэнно.

Юло Соостер. Сохранившиеся лагерные наброски. Фото: Sooster Foundation