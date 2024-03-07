Ни разу не советский ⟩ Как эстонец после казахской зоны основал в Москве всемирно известную подпольную школу

8 марта в Здании Большой Гильдии, на площадке Исторического музея по адресу Пикк 17, откроется выставка «Тюрьма и любовь» (Vangla ja armastus). На ней представлено раннее творчество выдающегося эстонского художника Юло Соостера (1924–1970) - друга и наставника московских концептуалистов. Кураторы выставки - искусствовед Ксения Ремезова и Тэнно Соостер - сын художника и сам художник, открывают этим событием год столетия мастера.
Самую историческую площадку исторического музея предложил использовать эстонский институт исторической памяти (Eesti mälu instituut). «Это место нам подошло: выставка развертывает историю от юности Юло до окончания срока в лагере», - Тэнно Пент Соостер произносит имя отца с резким «ю» и ударением на втором слоге, как бы на французский манер. Это подчеркивает, что великий эстонский авангардист – не только эстонское, но общемировое достояние.
«Мы начинаем фактически с детства на хуторе, потом – период учебы в Тарту. Дальше лагерь. Заканчиваем на том времени, когда художник уезжает из Таллинна в Москву. Московский период будет охвачен большой выставкой, которая откроется 17 октября в Музее Миккеля», - рассказывает Ксения Ремезова. В историческом музее – предыстория, рассказ о том, как зарождалась жизнь в искусстве. По окончании периода в Большой Гильдии (до 22 июня) экспозиция переедет на Хийумаа в «Длинный дом» (Hiiumaa Muuseumi Pikk maja).
Остров под звездами
Художник родился на Хийумаа и учился в Тарту. «От этого периода сохранились портреты друзей и даже дипломная работа, - рассказывает Соостер-младший. - Считалось, что ее нет, оставались только эскизы. Но она нашлась. Причем в эстонской художественной академии, в кабинете начальника», - с тенью сарказма сообщает Тэнно. «Тартуское училище "Паллас" в 1951 году закрылось, все централизовали, и работа оказалась в Таллинне, - подхватывает Ксения. – Тартуский период важен для понимания того, как художник оказался в лагере».