Использование морских дронов, разрабатывающихся в Эстонии, затрудняют правовые нормы

«Если мы в будущем планируем посылать вооруженные дроны в море, управляя с берега, управляя через спутниковую связь или другие средства, то электронные способы ведения войны сейчас накладывают много ограничений в использовании. Если мы говорим о мирном использовании, то самоходное судно – уже давно не новинка, но сейчас существует множество законодательных ограничений, из-за которых мы их пока не можем использовать», - сказал командующий ВМС Эстонии Юри Саска.