В Эстонии разрабатываются морские беспилотники, однако на данный момент, по словам экспертов, основным препятствием в их использовании являются различные правовые нормы и регуляции, пишет Rus.ERR.
Использование морских дронов, разрабатывающихся в Эстонии, затрудняют правовые нормы
«Если мы в будущем планируем посылать вооруженные дроны в море, управляя с берега, управляя через спутниковую связь или другие средства, то электронные способы ведения войны сейчас накладывают много ограничений в использовании. Если мы говорим о мирном использовании, то самоходное судно – уже давно не новинка, но сейчас существует множество законодательных ограничений, из-за которых мы их пока не можем использовать», - сказал командующий ВМС Эстонии Юри Саска.
Существует также проблема морского права. По словам эксперта по морскому праву Александра Лоття, использование беспилотных морских транспортных средств остается серой зоной закона. Беспилотные военные корабли не подпадают под действие правил Международной морской организации.