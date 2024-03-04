Доход прибывших в Финляндию по рабочей или студенческой визе за десять лет достигает уровня дохода коренного населения

Результаты касаются трудоустройства лиц, переехавших в Финляндию в возрасте от 18 до 59 лет и постоянно проживающих в Финляндии, не позднее чем через год после получения ими вида на жительство, пишет Yle.

Чем дольше иммигрант живет в Финляндии - тем меньше различий

Согласно исследованию, после десяти лет, проведенных в Финляндии, уровень занятости граждан ЕС, прибывших в страну с разрешением на работу, составляет около 80 процентов, что близко к среднему показателю сравниваемой группы финского происхождения.

Однако, что касается студентов, то их потенциал не используется в полной мере. По словам эксперта министерства, для тех, кто приезжает в Финляндию по семейным обстоятельствам, показатель достаточно хороший, но его можно улучшить.

Иммигранты подвергаются дискриминации

Эксперт также отмечает, что иммигранты могут подвергаться дискриминации на рынке труда. Согласно отчету об интеграции, опубликованному министерством в 2019 году, труднее пройти собеседование под иностранным именем.

Доходы иммигрантов остаются на низком уровне

В исследовании также сравниваются доходы иммигрантов по сравнению с доходами коренного населения того же возраста.

Лица, прибывшие в Финляндию по статусу международной защиты, особенно в первые годы в стране получали значительно больше чистого дохода, чем другие группы иммигрантов.

Чистый доход граждан ЕС, а также иммигрировавших в связи с работой и учебой, в среднем за десять лет достигает уровня дохода коренного населения.