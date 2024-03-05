Начат возврат переплаченного подоходного налога

Начался возврат переплаченного подоходного налога тем, кто в электронном виде представил свою декларацию о доходах и тем, чья декларация не требует дополнительной проверки.

Всего по состоянию на сегодняшний день MTA подано 567 тысяч деклараций о доходах, с которых возврату подлежит в общей сложности 186,5 млн евро переплаченного подоходного налога. На основании представленных к настоящему времени деклараций о доходах, доплате подлежит подоходный налог на общую сумму 20,3 млн евро.

В службу обслуживания клиентов MTA уже поступают вопросы о том, когда ожидается возврат. Однако департамент просит запастись терпением и напоминает, что скорость возврата подоходного налога не зависит от очередности подачи деклараций.

«Каждый рабочий день мы делаем несколько десятков тысяч платежей, и никто не останется без возврата налога», – сказала руководитель MTA по предоставлению услуг физическим лицам Рийна Рандвер-Сыэр.

Возврат налога на основании представленных на бумажном носителе деклараций о доходах начнётся 17 марта. Статус своей декларации каждый может проверить самостоятельно в e-MTA, а также увидеть там, есть ли необходимость в представлении дополнительных документов. Срок возврата подоходного налога – до 1 октября.

При возникновении вопросов следует прежде всего найти информацию на веб-сайте департамента или написать э-письмо по адресу eraklient@emta.ee, или позвонить по телефону 880 0811. Срок подачи декларации истекает 30 апреля. Если подоходный налог подлежит доплате, то его необходимо уплатить до 1 октября.