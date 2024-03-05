Израиль отозвал своего постпреда из ООН

Израиль отозвал своего постоянного представителя в Организации Oбъединенных Наций Гилада Эрдана "для немедленных консультаций". Об этом сообщил в понедельник, 4 марта, министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац. При этом он обвинил генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша в попытке замолчать представленный ранее в тот же день всемирной организацией доклад о множестве актов сексуального насилия, совершенных боевиками ХАМАС при нападении на Израиль 7 октября 2023 года.

"Последний доклад ООН подробно описывает зверства ХАМАСа, совершенные 7 октября, включая массовые убийства, изнасилования и другие систематические сексуальные преступления. Однако председатель (имеется в виде генсек ООН - Ред.) молчит. Пришло время действовать, Антониу Гутерриш. ХАМАС должен быть признан во всем мире террористической организацией, а поддерживающие его страны должны быть названы спонсорами терроризма", - написал Кац в соцсети X.

Сам Гилад Эрдан по этому поводу заявил: "ООН потребовалось пять месяцев, чтобы наконец признать совершение шокирующих преступлений на сексуальной почве во время атаки ХАМАС. Теперь, когда появился доклад о сексуальных злодеяниях и сексуальном насилии, которым подвергаются наши заложники в секторе Газа, позорное молчание ООН, которая не проводит ни одного обсуждения по этому вопросу, вопиет до небес".