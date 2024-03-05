Летом, возможно, все узнают, что происходит под землей у старого здания суда

Такое название будущий парк получил потому, что на его территории находится большое количество подземных трасс, расположение которых будет обозначено и на поверхности земли.

Управа района Кесклинн приглашает всех желающих ознакомиться с идеей трассового парка в Таллиннскую Сюдалиннаскую школу (кабинет 105) 6 марта в 18:00. Концепцию парка представит архитектор и городской планировщик Анн Кристийн Энтсон из отдела градостроительства Центра стратегического управления Таллинна.

По словам старейшины Кесклинна Моники Хауканымм, снова вдохнуть жизнь в эту территорию, пусть даже временно, очень важно для водителей легких средств передвижения. «Сейчас там находится парковочная площадка, пути перемещения пешеходов по которой неясны и прерывисты. При этом речь идет о важном месте, поскольку непосредственно к северу от территории пролегает ведущий к центру города переход с плотным движением», - сказала старейшина Кесклинна.

Также цель трассового парка - показать «подземный мир» и то, как именно невидимое глазу влияет на ситуацию на земле. «Порой кажется странным, почему мы не создаем на пустых заасфальтированных площадках или газонах вертикальное озеленение, но под землей находятся пестрые дебри трасс, что налагает ограничения на пространство», - объяснила Анн Кристийн Энтсон.

Эскиз будущего трассового парка. Фото: Отдел градостроительства Центра стратегического управления Таллинна