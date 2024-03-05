В замковом парке, у границы старого города и крепости, которые больше всего пострадали от бомбежек 1944 года, в среду открывается первая в истории Нарвского музея выставка, посвященная мартовской бомбардировке, сообщает сайт музея.
В Нарве откроется выставка, посвященная мартовской бомбардировке
Восемьдесят лет назад Эстонию постигла трагедия, оставившая до сих пор незажившие раны. В марте 1944 года произошла разрушительная воздушная атака советской авиации на эстонские города. С 6 по 8 марта Красная армия организовала масштабную бомбардировку Нарвы, в которой участвовало около 100 самолетов. В результате мартовской бомбардировки была уничтожена большая часть до того момента сохранившегося старого города. Советские вооруженные силы продолжали бомбардировки до 26 июля 1944 года.
Исторические факты и малоизвестные фотографии расскажут о постигших город разрушениях во время Второй мировой войны.
Памятные мероприятия пройдут также в других частях города. Будут возложены цветы и зажжены свечи у мемориального камня "Корни" (рядом с Нарвской поликлиникой). Пройдет тематическая экскурсия по городу с главным инспектором по охране памятников Мадисом Туудером, а с 19 часов состоится вечер памяти в NART.
Выставка проходит при поддержке фонда Kultuurkapital, партнёравми организации экспохиции стали Исторический музей, Эстонский военный музей - музей генерала Лайдонера, фонд Kultuurkapital, Государственная канцелярия, Propastop.