В Нарве  откроется выставка, посвященная мартовской бомбардировке

Восемьдесят лет назад Эстонию постигла трагедия, оставившая до сих пор незажившие раны. В марте 1944 года произошла разрушительная воздушная атака советской авиации на эстонские города. С 6 по 8 марта Красная армия организовала масштабную бомбардировку Нарвы, в которой участвовало около 100 самолетов. В результате мартовской бомбардировки была уничтожена большая часть до того момента сохранившегося старого города. Советские вооруженные силы продолжали бомбардировки до 26 июля 1944 года.