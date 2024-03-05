Колонка Postimees ⟩ Инфаркт сердца города

В понедельник, по окончании школьных каникул, в Таллинне снова начались масштабные дорожные работы, которые стали причиной гигантских пробок в районе Горхолла и порта. Вопрос в том, могли ли городские власти начать ремонт дорог уже во время школьных каникул, когда в центре меньше машин и, следовательно, меньше риск возникновения заторов.

Но нет: каникулы закончились и ремонт дорог начался. К сожалению, это лишний раз свидетельствует о том, что планирование дорожного движения в столице хаотично. Также следует отметить, что из-за ремонта дорог страдают все участники дорожного движения, не только водители. Пробки действительно являются наиболее заметной частью дорожного движения, но отклонение от маршрутов многих городских автобусов, новые песчано-гравийные насыпи и места для перехода улиц, безусловно, окажут серьезное влияние на привычки передвижения пользователей общественного транспорта, велосипедистов и пешеходов. Поэтому тут речь идет не только об автомобилистах. Чего не хватает, так это комплексного планирования: в наши дни недостаточно просто лопатой или ковшом копать почву.