Пробки, спровоцированные строительством трамвайной линии в Старом порту, говорят о том, что организация дорожного движения в Таллинне по-прежнему хаотична и не учитывает потребности горожан.
Колонка Postimees ⟩ Инфаркт сердца города
В понедельник, по окончании школьных каникул, в Таллинне снова начались масштабные дорожные работы, которые стали причиной гигантских пробок в районе Горхолла и порта. Вопрос в том, могли ли городские власти начать ремонт дорог уже во время школьных каникул, когда в центре меньше машин и, следовательно, меньше риск возникновения заторов.
Но нет: каникулы закончились и ремонт дорог начался. К сожалению, это лишний раз свидетельствует о том, что планирование дорожного движения в столице хаотично. Также следует отметить, что из-за ремонта дорог страдают все участники дорожного движения, не только водители. Пробки действительно являются наиболее заметной частью дорожного движения, но отклонение от маршрутов многих городских автобусов, новые песчано-гравийные насыпи и места для перехода улиц, безусловно, окажут серьезное влияние на привычки передвижения пользователей общественного транспорта, велосипедистов и пешеходов. Поэтому тут речь идет не только об автомобилистах. Чего не хватает, так это комплексного планирования: в наши дни недостаточно просто лопатой или ковшом копать почву.
Кроме того, район порта является одной из визитных карточек Таллинна, ведь именно сюда приезжает много финских туристов. Прошлым летом вице-мэр Таллинна Владимир Свет (Центристская партия) даже порекомендовал финскому телерадиовещанию Yle, чтобы финны, если возможно, приезжали без машины. Теперь, видимо, это пожелание можно повторить - но мы знаем, что после коронавируса многие эстонские туристические предприятия ждут возвращения туристов. К тому же финны больше не ограничиваются одним Таллинном, они путешествуют по всей Эстонии. И наоборот: как эстонцы должны попасть в Финляндию? Финляндия, как и Эстония, во многом является малонаселенной страной, и автомобиль - это, по сути, единственный способ добраться до дачи на берегу озера. Но прежде нужно доехать до парома…
Пьеру-Жозефу Прудону, одному из главных теоретиков анархизма, приписывают высказывание о том, что анархия - мать порядка. Однако надеяться на порядок в Таллинне сложно.
Никто не сомневается, что движение в столице необходимо реорганизовывать, чтобы город стал более дружелюбным к человеку и более зеленым. Однако это не должно превращаться в идеологию, враждебную к бизнесу, которая отпугивает от центра бизнесы и офисы. Это как будто эксперимент, сколько времени потребуется, чтобы сердце города остановилось.
Следовательно, важно найти баланс, но углекислый газ, образующийся в пробках, не совсем указывает на зеленый поворот. Наоборот: складывается ощущение, что сторонники зеленого поворота борются против зеленого поворота своей неумелостью и легкомыслием. Или делают что-то просто из-за какой-то галочки в таблице Excel. Жители Таллинна явно не заслужили такого обращения со стороны властей города. Таллинн действительно мог бы показать, что ему не все равно и что он заботиться о своих жителях.