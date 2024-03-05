В феврале спад продаж новых легковых автомобилей замедлился

Если в январе, согласно статистике Департамента транспорта, в Эстонии было зарегистрировано 1909 новых транспортных средств категорий M1 и N1, то в феврале добавилось 1781 новых автомобилей. Видно, что годовое снижение в феврале существенно меньше по сравнению с январем.

«Если посмотреть на все новые автомобили, проданные в Эстонии, то продажи в январе упали на 8% по сравнению с прошлым годом, что составляет примерно десятую часть падения за год. Однако в феврале спад по сравнению с годом ранее составил всего 2,8%, что указывает на то, что продажи новых автомобилей снова начинают расти. Надеюсь, в следующем месяце мы уже увидим небольшой рост», - сказал Райдо Розенфельд, генеральный директор Elke Tallinn.

Учитывая февральскую статистику, важно также отметить, что жители Эстонии все чаще отдают предпочтение гибридному автомобилю при покупке нового автомобиля. Из 1781 нового автомобиля, впервые зарегистрированного в феврале, 677, или почти 40%, были гибридными.

«Это показывает, что люди ценят удобство при использовании нового автомобиля: автомобиль должен отвечать требованиям и потребностям повседневного потребления, экологически безопасен и имеет низкие затраты на техническое обслуживание», - добавил Розенфельд.

Хотя весь автомобильный рынок в сегменте новых автомобилей находится в упадке по сравнению с аналогичными месяцами прошлого года, Toyota, как самая продаваемая автомобильная марка Эстонии, с начала года находится в значительном плюсе в той же категории.

В январе по сравнению с годом ранее продажи новых Toyota выросли на 8,9%, а в феврале - на 18,1% - с начала года доля новых Toyota в Эстонии выросла на 13,2%.

Сравнивая первичные регистрации всех легковых автомобилей (М1), видно, что в феврале первое место на рынке Эстонии заняла Toyota (303), за ней следовали Škoda (260), Kia (112), Volkswagen (67), Renault ( 59), Peugeot (59), Dacia (58), Subaru (56), BMW (51) и Mercedes-Benz (48).