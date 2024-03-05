У СОСЕДЕЙ ⟩ В Хельсинки переизбыток съемного жилья

Согласно Ассоциации, в крупнейших городах страны на данный момент сдается порядка 40 000 квартир, четверть из которых – в Хельсинки.

«Предложение на данный момент превышает спрос, а это, в свою очередь, сдерживает повышение аренды», –заявляет Санна Хьюз из Ассоциации арендодателей.

В отличие от Хельсинки, однако, в Турку и Тампере переизбытка свободного жилья не наблюдается.

Для квартиросъемщиков большой выбор свободной недвижимости зачастую означает более выгодные условия съема, но не обязательно понижение арендной платы.